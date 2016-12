TV digital aberta avança no Estado

00:00 · 23.12.2016

No País, pela 1ª vez, o número de TVs de tela fina (58,1 milhões de aparelhos) foi maior do que o número de televisões de tubo (46,5 milhões) ( Foto: Thiago Gaspar )

A proporção de domicílios com acesso ao serviço de televisão digital aberta passou de 18,9%, em 2013, para 27,0%, em 2015, representando um aumento de 8,1 pontos percentuais. Enquanto que na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o percentual dos domicílios com acesso ao serviço passou de 34,9% em 2013 e passou a 44,9% em 2015, representando um aumento de 10,0 pontos percentuais, segundo dados do Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgado ontem (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

LEIA MAIS

.Celular é principal meio de acesso à web no Ceará

O comportamento observado no Ceará acompanhou a tendência de outros estados. Na maioria deles ocorreu aumento na proporção de domicílios com acesso ao serviço de televisão digital aberta, destacando-se Espírito Santo, Mato Grosso e Acre, com aumentos de 11,0, 11,5 e 12,0 pontos percentuais, respectivamente.

O levantamento mostrou que 45,1% dos domicílios tinham televisão digital aberta. Em 2014, 39,8% dos domicílios tinham acesso à TV digital e, em 2013, o índice era 31,2%. A televisão digital aberta se expandiu tanto na área rural quanto na urbana, mas, em termos percentuais, a diferença persiste: a modalidade está presente em 17,6% dos domicílios da área rural e 49,4% da área urbana.

"No geral, os indicadores no Ceará acompanharam o que ocorreu no País como um todo", diz Helder Rocha, analista socioeconômico do IBGE no Ceará. "Um aspecto que a pesquisa mostrou é que o Ceará não ficou nem na vanguarda nem na retaguarda, com relação ao uso de tecnologia, ficou na média", complementa ele.

No País, houve aumento em todas as regiões, com destaque para o Sudeste que, pela primeira vez, foi a única que alcançou mais da metade (53,1%) dos seus domicílios com acesso à TV digital aberta.

TV por assinatura

No Ceará, a proporção de domicílios com televisão por assinatura teve uma pequena queda de 2014 (15,8%) para 2015 (15,6%). Já a televisão por antena parabólica esteve presente em 51,2% dos domicílios cearenses com aparelho de televisão, um leve aumento de 0,2 ponto percentual em relação a 2014.

Com relação ao tipo de aparelho utilizado pelos cearenses, o número de televisões de tela fina ainda (1,7 milhão) é inferior número de televisões de tubo (2,1 milhões), mas a diferença vem diminuindo. A quantidade de televisões de tela fina aumentou 18,6 pontos percentuais em relação a 2014, enquanto a quantidade de televisores de tubo diminuiu 16,4%.

Tipo

No País, pela primeira vez, o número de televisões de tela fina foi maior do que o número de televisões de tubo. Foram estimados 46,5 milhões aparelhos de televisão de tubo (44,5%) e 58,1 milhões de tela fina (55,5%) em 2015. O número de TVs de tela fina subiu 7,6% ante 2014. Em 2015, o Ceará tinha 2,8 milhões de domicílios particulares permanentes, dos quais 2,7 milhões (96,6%) possuíam aparelho de televisão, mantendo quase a mesma proporção (96,4%) em relação a 2014.