Celular é principal meio de acesso à web no Ceará

00:00 · 23.12.2016 por Bruno Cabral - Repórter

Acompanhando a tendência nacional, o uso do telefone celular se consolidou como o principal meio de acesso à internet nos domicílios cearenses, enquanto o uso de microcomputadores para esse fim vem caindo. No Estado, o acesso à web pelo celular passou de 81,0%, em 2014, para 94,0%, em 2015, de acordo com o Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, divulgado ontem (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), eram 564 mil domicílios que acessavam a internet pelo dispositivo móvel, em 2014, e 654 mil em 2015, o que corresponde a 95,61% dos domicílios. E o contingente de domicílios cearenses com acesso à internet somente por meio de telefone móvel celular ou tablet cresceu 15,4%, passando de 408 mil para 471 mil unidades domiciliares em 2015.

Paralelamente a esse movimento, em 2015, o acesso à internet por meio de microcomputador continuou a cair tanto no Ceará como na RMF, chegando a 58,2% e 59,3% dos domicílios, respectivamente. Além da queda proporcional, o número de domicílios com acesso à internet pelo computador caiu pela primeira vez no Estado, passando de 706 mil, em 2014, para 665 mil, em 2015.

Já na RMF, o número de domicílios que usavam computador para acessar a internet caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2013 eram 435 mil, em 2014, 432 mil, e em 2015, 406 mil unidades. Em termos percentuais, o aumento da proporção de domicílios com utilização da internet somente por meio de outros equipamentos foi de 4,7 pontos percentuais, de 2014 para 2015, no Estado. Nessa mesma análise para a RMF mostra que o acesso à internet somente por meio de telefone móvel celular e tablet, em 2014 correspondia a 237 mil unidades domiciliares, ou 35,4% do total. E em 2015 passou para 274 mil unidades, ou 40,0% dos domicílios.

Mais atrativos

"A pesquisa mostra que o Ceará está seguindo essa tendência de as pessoas terem cada vez mais acesso aos meios de tecnologia", diz Helder Rocha, analista socioeconômico do IBGE no Ceará. "As pessoas estão utilizando mais os celulares, os smartphones e tablets para acessar a internet em qualquer lugar. O fato de você ter a internet na sua mão, independentemente do lugar onde você esteja, é o que torna esses equipamentos mais atrativos do que os outros meios, como o computador, que vem perdendo espaço até para o próprio tablet", completa.

Considerando a população economicamente ativa, a proporção de celulares no Ceará e na RMF, em 2015, era de 79,4% e 91,8%, respectivamente.

Ainda segundo a TIC 2015, dos 2,8 milhões domicílios particulares permanentes no Ceará, apenas 282 mil (10%) possuíam tablet na residência. E dos 1,2 milhão de domicílios particulares permanentes na RMF, apenas 188 mil (15,6%) tinham posse do aparelho.

Expansão

Em 2014, 40,3% dos domicílios no Ceará passaram a ter acesso à internet, saindo de 32,1%, em 2013, o equivalente a 1,1 milhão de domicílios. Em 2015, a expansão continuou ocorrendo, em ritmo mais lento alcançando 40,4%, correspondente a 1,144 milhão de domicílios. Os percentuais eram muito distintos, considerando a situação do domicílio: mais da metade dos domicílios da RM de Fortaleza 57,1%, correspondendo a 684 mil unidades domiciliares.

Banda larga

Dos 1,1 milhão de domicílios que utilizaram a internet, a conexão com banda larga já estava presente em 99,6% do Ceará e 99,5% dos domicílios da RMF. A conexão banda larga fixa caiu de 67,4%, em 2013, para 66,3%, em 2015, no Estado. Já na RMF, em 2013 havia uma proporção de 67,7% dos domicílios e em 2015 passa a ser 67,5%.

A banda larga móvel por sua vez apresentou uma retração no Estado. Em 2014 era usada em 63,5% dos domicílios e em 2015 passa a ser 58,9%. Na RMF também se verificou um recuo, em 2014 estava presente em 65,7% dos domicílios, passando em 2015 a atingir 62,0%.

Brasil

Considerando os dados nacionais, a pesquisa mostra que no ano passado, 92,1% dos domicílios brasileiros acessaram a internet por meio do telefone celular, enquanto 70,1% dos domicílios o fizeram por meio do microcomputador. Em 2014, o acesso à internet (80,4% dos domicílios) por meio do celular também havia sido predominante em relação ao uso do computador (76,6% dos domicílios).

Em 2015, todas as regiões passaram a navegar na internet mais pelo aparelho celular. A Região Norte, no entanto, apresenta o maior percentual de domicílios que usam o telefone celular para acesso à internet (96,7%), seguindo do Centro-Oeste (95,6%). O Nordeste (93,9%) surge na terceira colocação, acompanhado do Sudeste (91,5%) e do Sul (88,2%). Segundo o IBGE, o fato de o acesso à internet móvel ser mais barato do que a internet fixa é uma das razões de o celular predominar no Norte do País.