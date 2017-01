Trocas reduzem custo da alimentação equilibrada

00:00 · 07.01.2017

Quem pretende perder peso e ter um estilo de vida mais saudável deve estar atento ao tipo de alimentação que consome. A nutricionista funcional Lucília Medeiros alerta que a primeira coisa que se deve ter cuidado ao iniciar uma dieta é com a lista de compras e com o que vai ter na dispensa de casa.

"É importante ter muitos alimentos in natura como frutas, vegetais, sementes e oleaginosas. Optar por temperos naturais como ervas e especiarias e evitar excesso de alimentos industrializados como biscoitos recheados, molhos prontos e refeições congeladas", orienta.

Medeiros considera que os principais investimentos para quem quer ter uma qualidade de vida melhor estão relacionados a contratação de profissionais habilitados para orientar e ajudar no processo, como nutricionista, educador físico e médico. Sua consulta está em torno de R$ 300 e dá direito a avaliação completa da composição corporal com bioimpedância e um retorno, dependendo do tratamento.

"Com relação à alimentação, são custos que podem ser substituídos, como comer fora de casa todos os dias que, além de custar caro, contribui muito com o ganho de peso, pois as pessoas optam por fast food, alimentos mais gordurosos e ricos em conservantes", analisa. Ela diz que fazer sua própria comida, apesar de gastar um pouco mais de tempo, ajuda a economizar bastante, basta ter planejamento.

Melhor opção

A nutricionista considera que os alimentos industrializados do tipo diet, light e zero costumam sempre ser mais caros, e diferente do que as pessoas pensam, o ideal é optar pelos in natura e evitar os industrializados.

Para Medeiros, entre as ações erradas ao fazer uma dieta alimentar está a privação excessiva de alguns grupos de alimentos. Isso além de pular refeições, não se hidratar de forma adequada e se encher de produtos industrializados dos tipos diet, light e zero. Outro erro comum é exagerar nos alimentos fontes de carboidrato, como cookies, bolachas, massas, barrinhas de cereais e pães brancos e não incluir na alimentação os outros macronutrientes importantes para o equilíbrio da dieta, como as proteínas e gorduras boas, esquecendo-se da importância das vitaminas e minerais. (CK)