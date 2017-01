Reforma vai dificultar acesso a benefício

00:00 · 21.01.2017

São Paulo. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou nesta sexta (20) uma nota técnica em que afirma que a reforma da previdência social vai restringir o direito à aposentadoria. "O que esse projeto vai fazer é estender, na verdade, sob a capa de igualdade de tratamento ao impor idade mínima e ampliar o tempo de contribuição, é condenar a maior parte dos trabalhadores brasileiros a não se aposentar mais", disse a economista do departamento, Patrícia Pelatieri, após participar de uma reunião com líderes de centrais sindicais.

Na avaliação da economista, um dos principais problemas do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) é acabar com parte das diferenciações previstas nas regras atuais, por sexo e ocupação. O estudo do Dieese foi feito a partir da comparação das regras existentes e as propostas de mudança, detalhando os impactos de cada medida. "Para garantir o valor integral do benefício, a pessoa trabalhadora teria que contribuir por 49 anos, tempo que demonstra a utopia que será o desejo de se aposentar com valor integral", diz a nota técnica.

A economista ressaltou ainda que o mercado de trabalho brasileiro é "extremamente desigual", o que dificulta que os trabalhadores consigam contribuir ininterruptamente para atingir novas exigências.

Pelas regras propostas, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria - que corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição.