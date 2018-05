Petrobras tem lucro líquido de R$ 6,961 bi

00:00 · 09.05.2018

Reversão do prejuízo de R$ 5,4 bilhões da Petrobras, ante primeiro trimestre de 2017, se deu pelo aumento dos preços do petróleo

São Paulo. A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 6,961 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que implica aumento de 56% ante igual intervalo de 2017 e uma reversão em relação ao prejuízo de R$ 5,477 bilhões dos três meses imediatamente anteriores, conforme os números atribuíveis aos acionistas.

O lucro apresentado pela estatal no primeiro trimestre ficou 21,4% acima das expectativas de analistas. As projeções indicavam lucro de R$ 5,734 bilhões para o intervalo entre janeiro e março, conforme a média das projeções de cinco bancos (Santander, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse e Itaú BBA) ouvidos pelo Prévias Broadcast.

O resultado foi impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo, o que resultou em maiores margens nas exportações da commodity; pelo maior lucro com venda de derivados; pelas maiores margens e volumes na comercialização de gás natural e pelo corte de despesas. Além disso, foi considerado um ganho de R$ 3,223 bilhões com a venda dos ativos de Lapa, Iara e Carcará. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da petroleira foi de R$ 25,669 bilhões no primeiro trimestre, com elevação de 2% em relação ao mesmo intervalo de 2017 e ganho de 98% ante o quarto trimestre do ano passado.

O Ebitda ajustado apresentado ficou em linha com a média das estimativas, de R$ 24,531 bilhões. O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%. A margem Ebitda ajustado ficou em 34% no primeiro trimestre do ano, ante 37% na mesma etapa de 2017.

Receita

A receita de vendas somou R$ 74,461 bilhões no primeiro trimestre, o que significa uma alta de 9% na comparação anual e queda de 3% na trimestral. A receita também ficou em linha com a média de R$ 75,698 bilhões esperada pelos analistas.

O resultado financeiro líquido da estatal ficou negativo em R$ 7,2 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, ante cifra negativa em R$ 7,7 bilhões de igual trimestre de 2017 e despesas líquidas de R$ 7,5 bilhões no quarto trimestre de 2017.

Investimentos

Os investimentos da Petrobras totalizaram R$ 9,947 bilhões no primeiro trimestre deste ano, baixa de 14% em relação à cifra de igual intervalo de 2017, de R$ 11,542 bilhões. A maior parte dos investimentos foi direcionada à área de Exploração e Produção (E&P), que recebeu R$ 8,943 bilhões de janeiro a março, queda de 3% ante o primeiro trimestre de 2017.