Vendas do varejo cearense crescem 0,9% em julho último

09:41 · 13.09.2018 / atualizado às 15:35 por Redação Diário do Nordeste

No acumulado do ano, de janeiro a julho, o setor apresenta variação positiva de 3,1%. ( Honório Barbosa )

As vendas do comércio varejista no Ceará apresentaram leve crescimento de 0,9% em julho último. Entretanto, registraram desaceleração frente ao mês de junho, quando o percentual de avanço foi de 3,1%.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (13).

As informações são referentes ao chamado varejo restrito, que desconsidera as vendas dos segmentos automobilísticos e de material de construção.

No acumulado do ano, de janeiro a julho, o setor apresenta variação positiva de 3,1% no Estado. Já nos últimos 12 meses, de julho do ano passado até julho de 2018, o volume de vendas teve alta de 2,4%.

Brasil

Na base de comparação de julho ante junho, o estado que apresentou melhor desempenho foi o Espírito Santo, com alta de 0,9%. No sentido contrário, o Acre registrou o pior resultado de vendas, caindo 6,1%.

Quando a comparação é entre julho deste ano contra o mesmo mês de 2017, o Tocantins é quem sai na frente, avançando 10%. Em contrapartida, o Amapá ocupa a última colocação, reduzindo as vendas em 9%.