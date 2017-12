Produtos da ceia de Natal podem variar até 195% em Fortaleza

13:42 · 19.12.2017 / atualizado às 13:55

As frutas e os produtos enlatados registraram as maiores variações de preços, de acordo com levantamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), divulgado nesta terça-feira (19). Segundo o órgão, os produtos podem custar até o dobro do valor entre os 10 estabelecimentos consultados, entre os dias 15 e 18 de dezembro. Foram pesquisados preços de 62 produtos, como vinhos, queijos, panetones, carnes, peixes, entre outros.

O Procon também alerta que os preços podem estar ainda maiores com a proximidade das festas de fim de ano e indica aos consumidores que é importante pesquisar.

O abacaxi é o produto com maior variação de preços, neste Natal, segundo o órgão. A unidade do produto, de referência "pérola", pode custar entre R$ 3,58 e R$ 10,59, ou seja, 195,81%. Já a garrafa de espumante (750ml), da marca Chandon, pode ser comprado de R$ 59,90 a R$ 87,90, uma diferença de 46,74% no mesmo produto, da mesma marca.

Confira todos os itens pesquisados aqui

O tradicional peru também apresenta alta variação de preços. O produto, da marca Sadia, pode ser comprado de R$ 15,38 a R$ 22,99, o quilo. Uma diferença de 49,48%. Ainda entre as aves, o Chester, da marca Perdigão, é o item que menos varia de preços entre os supermercados pesquisados, sendo encontrado de R$ 12,98 a R$ 13,28, o que representa uma diferença 2,31%.

Bacalhau

Já o quilo de bacalhau do Porto varia até 16,07%, indo de R$ 62,99 a R$ 79,90, uma diferença de 26,85%. Quem quiser economizar ainda mais, pode optar pelo peixe "Saithe" tipo bacalhau, que custa entre R$ 27,90 e R$ 39,39, o quilo, uma variação de 41,18%.