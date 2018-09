Procon indica aumento de 0,42% nos preços dos supermercados da Capital

13:54 · 19.09.2018

( Foto: Thiago Gaspar (Prefeitura de Fortaleza) )

A primeira pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) publicada no aplicativo "Proconomizar", indica um leve aumento de preços nos supermercados da Capital. Isso porque a soma média dos 60 produtos e alimentos pesquisados mensalmente pelo Procon ficou, no mês de setembro, em R$ 425,48, uma alta de 0,42% se comparada ao mês anterior, quando a soma a média era de R$ 423,69.

O levantamento de setembro, realizado entre os dias 12 e 14/9, também indica que a Regional VI, onde estão bairros como Aerolândia, Passaré e Messejana, por exemplo, reúne os preços mais elevados, custando até R$ 474,39 a soma de todos os itens. Já os bairros Benfica, Demócrito Rocha e Parangaba, na Regional IV, apresentam os menores preços, somando R$ 284,47.

O Procon lembra que a variação de preços pode estar relacionada, além da concorrência entre os supermercados, à falta de itens pesquisados, bem como à promoções e ofertas. Por isso, o órgão diz que pode haver diferença entre os preços coletados e os preços encontrados pelos consumidores nos supermercados, não caracterizando prática abusiva.

No comparativo entre os mesmos produtos e mesma especificação de marcas, a diferença de preços chega a 334,05%. É o caso do quilo da banana, que pode ser encontrada de R$ 1,38 à R4 5,99. A farinha de mandioca também apresenta alta variação, sendo comprada de R$ 1,98 à R$ 8,25, o quilo.

Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, acredita que ficou mais fácil para o consumidor pesquisar preços nos supermercados. "Agora, na palma da mão, o consumidor pode acompanhar os preços, inclusive, antes de sair de casa, avaliando a distância e os locais pesquisados". A Diretora adianta que o Procon está avaliando aumentar a quantidade de estabelecimentos, o que vai favorecer mais consumidores.

Maiores variações (acima de 100%)

PRODUTO MENOR (R$) MAIOR (R$) VARIAÇÃO

Banana R$ 1,38 R$ 5,99 334,05%

Farinha R$ 1,98 R$ 8,25 316,66%

Cebola R$ 0,89 R$ 3,48 291,01%

Cenoura R$ 1,89 R$ 5,98 216,40%

Batata R$ 1,39 R$ 4,19 201,43%

Pimentão R$ 1,88 R$ 5,29 181,38%

Abacaxi R$ 1,98 R$ 4,98 151,51%

Laranja R$ 1,69 R$ 3,99 136,09%

Alho R$ 12,98 R$ 30,50 134,97%

Tomate R$ 2,38 R$ 4,98 109,24%