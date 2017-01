Estudo revela recorde de cheques sem fundos em 2016

11:17 · 24.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Na avaliação anual de 2016 entre as regiões do país, a liderança de devoluções foi do Nordeste, com 4,66% de cheques devolvidos entre janeiro e dezembro de 2016. ( Foto: MARILIA CAMELO )

Em 2016 foram devolvidos, pela segunda vez por falta de fundos, 2,36% do total de cheques compensados em todo o país. É o que revela o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos. Este patamar de inadimplência com cheques no ano passado foi recorde histórico desde que a série foi criada, em 1991

Já na comparação mensal, dezembro de 2016 teve um percentual menor de devoluções (2,25%) em relação a novembro, quando 2,46% dos cheques foram devolvidos. Em relação a dezembro de 2015, quando o percentual foi de 2,42%, o último mês de 2016 também ficou atrás.

Segundo os economistas da Serasa Experian, desemprego elevado, crédito caro e escasso, juros altos e inflação que se manteve pressionada, especialmente durante o primeiro semestre, foram os fatores que impulsionaram a inadimplência com cheques no ano passado

Confira abaixo tabela com os totais de cheques devolvidos e compensados:

Nos Estados e regiões

Na avaliação anual de 2016 entre as regiões do país, a liderança de devoluções foi do Nordeste, com 4,66% de cheques devolvidos entre janeiro e dezembro de 2016. O Sudeste foi a região que apresentou o menor percentual de devoluções no período: 1,94%.

Já entre os estados, o Amapá segue na liderança do ranking de cheques sem fundos: foram 17,40% de cheques devolvidos em 2016. Na outra ponta, São Paulo foi o estado com o menor percentual de cheques devolvidos (1,79%). O indicador também comprovou que houve diminuição no percentual de devoluções em dezembro, em relação à novembro, em todos os Estados, exceto no Amazonas.

Em todo o país, a devolução de cheques em dezembro foi de 2,25% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 2,46% registrada em novembro/16 e maior que o percentual de devoluções de cheques um ano antes, em dezembro/15, quando o índice foi de 2,42%.

No Ceará, a devolução de cheques em dezembro foi de 4,50% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 5,26% registrada em novembro. Em dezembro, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Ceará foi de 4,94% do total de cheques compensados.

Na Região Nordeste, a devolução de cheques em dezembro/16 foi de 4,39% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 5,26% registrada em novembro/16. Em dezembro/15, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Nordeste havia sido de 4,84% do total de cheques compensados.

Na Região Norte, a devolução de cheques em dezembro/16 foi de 4,51% do total de cheques compensados, menor que a devolução registrada no mês anterior, novembro/16, quando o percentual foi de 5,21%, e menor que os 4,84% registrado em dezembro/15.

Na Região Sudeste, a devolução de cheques em dezembro/16 foi de 1,86% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 1,97% registrada em novembro/16. Em dezembro/15, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Sudeste havia sido de 1,93% do total de cheques compensados.

Na Região Sul, a devolução de cheques em dezembro/16 foi de 1,87% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 2,02% registrada em novembro/16. Em dezembro/15, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Sul havia sido de 2,10% do total de cheques compensados.

Na Região Centro-Oeste, a devolução de cheques em dezembro/16 foi de 3,15% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 3,42% registrada em novembro/16. Em dezembro/15, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Centro-Oeste havia sido de 3,36% do total de cheques compensados.