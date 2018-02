Estudantes candidatos no Enem 2017 ganham descontos na matrícula de cursos do Senai Ceará

09:30 · 23.02.2018 / atualizado às 09:34 por Redação Diário do Nordeste

Os estudantes cearenses candidatos no Exame Nacional de Ensino Médio 2017 (Enem), mesmo depois das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SISU 2018) e do Programa Universidade Para Todos (Prouni), poderão aproveitar suas notas do Enem para se qualificar também ganhando descontos de acordo com sua pontuação nos cursos de qualificação e nos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará). Os descontos podem chegar até 30%.

A promoção é válida para todas as unidades do Senai no Estado, para as turmas dos turnos manhã ou tarde. A oferta está disponível para compras efetuadas até o dia 28 deste mês ou enquanto houver vagas disponíveis nas turmas. Saiba mais acessando o site do Senai Aqui ou ligando para Central de Relacionamento do Sistema Fiec: 4009.6300 .