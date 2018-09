Dólar tem leve baixa e fecha cotado a R$ 4,072

17:49 · 20.09.2018 / atualizado às 17:53

O dólar comercial recuou 1,27% nessa quinta-feira (20) e terminou o dia cotado a R$ 4,072 na venda, menor valor desde o último dia 22 de agosto. Na ocasião, a moeda norte-americana havia fechado a R$ 4,056. Além disso, essa foi a maior queda percentual desde 31 de agosto deste ano, marcada em 1,78%.

Na véspera, o dólar apresentou uma queda de 0,43, a R$ 4,124 na venda.

Eleições 2018

Um dos fatores apontados pelo mercado para a desvalorização frente ao real foi a divulgação da última pesquisa eleitoral sobre a corrida presidencial no Brasil, feita pelo Datafolha.

O levantamento apontava o candidato Jair Bolsonaro (PSL) em primeiro, com 28% das intenções de voto. Ele era seguido por Fernando Haddad (PT), com 16%, e Ciro Gomes (PDT), com 13%. Geraldo Alckmin (PSDB) estava com 9%, à frente de Marina Silva (Rede), com 7%.

Bolsa

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou sem muita alteração, com leve baixa de 0,07%, a 78.116,01 pontos.