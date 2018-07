Azul anuncia carta de intenção de compra de 21 Embraer 195-E2

14:53 · 17.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Azul anunciou nesta terça-feira (17) carta de intenção de compra de 21 aeronaves Embraer 195-E2, aumentando a quantidade de pedidos firmes para 51.

O anúncio foi feito hoje no “Farnborough International Airshow”, que acontece na Inglaterra. Com entregas a partir de 2019, a nova aeronave terá 136 assentos, 15% a mais que a geração atual.

Com maior eficiência no uso do combustível, a Azul espera operar esses E2s com uma redução de pelo menos 26% no custo por assento comparado com a geração atual de E1s que opera. Adicionalmente, os E2s terão as mesmas especificações de cabine do E1, reduzindo significativamente o custo de treinamento de pilotos.

“Dado que 50% de nossos E1s serão devolvidos nos próximos 5 anos, esse novo pedido garante a substituição destas aeronaves por aeronaves de nova geração, mais eficientes na queima de combustível, contribuindo para a contínua redução de nossos custos unitários”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul.