Obras do Polo Químico de Guaiuba são iniciadas

01:00 · 11.10.2017

As obras de infraestrutura do Polo Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), já estão em andamento. As execuções foram iniciadas nesta semana e estão recebendo com investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões do governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra).

A previsão do governo é de que as indústrias que irão se instalar no local realizem investimentos somados de R$ 95,6 milhões, gerando 2 mil empregos diretos e 7 mil indiretos.

Segundo a presidente da Adece, Nicolle Barbosa, as obras de infraestrutura deve ser concluídas no início do próximo ano. "Estão sendo realizados os serviços preliminares de terraplenagem, pavimentação, drenagem e implantação da rede de água e esgoto. A obra dessa primeira etapa deverá ser entregue em quatro meses e as empresas devem começar a se instalar no local logo em seguida, em fevereiro de 2018", adianta a presidente da Adece.

Um total de 27 empresas deve compartilhar o espaço destinado a indústrias do segmento químico. A iniciativa veio por parte do Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo no Estado do Ceará (Sindquímica) e contou com o apoio da Adece após a instauração da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Indústria Química do Estado do Ceará (CS Química).

Desenvolvimento do setor

Além do anúncio do Polo Químico, foram anunciadas para o Ceará neste ano a vinda do grupo Raymundo da Fonte, controlador da Brilux, e a duplicação da Limpa Fácil.

"Enquanto a Brilux deve investir R$ 56 milhões e gerar 300 empregos diretos e 1.000 indiretos, a ampliação da Limpa Fácil prevê um aporte de R$ 9,5 milhões, 120 empregos diretos e 480 indiretos", comemora a presidente da Adece.

Instituto

Conforme o presidente da CS Química e do Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo no Estado do Ceará (Sindquímica-CE), Marcos Soares, será implantado, dentro do polo, o Instituto Orbitar.

A entidade tem como principal objetivo alinhar os laboratórios químicos de instituições de ensino existentes no Ceará com as empresas. "O Instituto Orbitar fará uma interlocução entre as indústrias não somente do Polo de Guaiúba, mas de todo o Ceará com a academia para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos", explica ele, destacando que, atualmente, as empresas recorrem a laboratórios de outros estados.

Um levantamento dos laboratórios existentes no Ceará está sendo realizado pela CS Química. Aproximadamente 15 laboratórios no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e na Universidade de Fortaleza (Unifor) foram visitados no Estado neste ano em busca de promover parceria com as empresas.