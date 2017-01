Mais notícias de Negócios: ABIH-CE visita cidades do Nordeste

00:00 · 23.01.2017

Roadshow

ABIH-CE visita cidades do Nordeste

O Grupo Comercial da ABIH-CE inicia hoje(23) roadshow pelo Nordeste. A intenção é começar o ano divulgando o Ceará pelas cidades de Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador . O grupo, que representa 25 empresas, quer garantir uma boa ocupação nos feriados. Para o presidente da ABIH-CE, Eliseu Barros, "com o valor caro das passagens aéreas, devido à diminuição de voos, é importantíssimo o trabalho no mercado regional".

Negociações

Heineken pode comprar Brasil Kirin

A Heineken admitiu que está em negociações para a compra dos ativos da Brasil Kirin. Segundo fontes de mercado, o acordo poderia ser fechado nas próximas semanas. A Heineken, porém, afirma que, embora as conversas existam, não há garantias de que o acordo sairá. Pessoas próximas ao negócio esperam que a japonesa Kirin, que pagou mais de R$ 6 bilhões pela Schincariol, saia do Brasil com prejuízo.