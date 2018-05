Joon e KLM: conheça as aéreas que vão operar na Capital

01:00 · 03.05.2018

Joon chega ao mercado com uma proposta mais despojada, visível nos trajes dos comissários de bordo e opções de entretenimento durante o voo Clássica companhia da Holanda, a KLM chega a Fortaleza com um know how de atender 88 destinos na Europa e mais 72 em todo o mundo

As companhias Joon e KLM, ambas do grupo Air France-KLM, iniciam hoje (3) as operações em Fortaleza. Apesar de fazerem parte de um mesmo conglomerado, as duas aéreas possuem características próprias que as definem com mais categoria. A Joon é uma das empresas de aviação mais novas do mundo. Foi lançada há cerca de oito meses na França e é uma marca focada em 'life style', design e tecnologia digital. Já a holandesa KLM é uma das companhias mais antigas do mundo operando com o nome original de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), que em português significa Companhia Real de Aviação. A KLM foi fundada em 1919 e em 2004 se juntou a Air France.

Leia ainda:

Apesar dos anos que as separam, o grupo franco-holandês possui expertise no segmento de aviação e tem como desafio operar em um mundo cada vez mais competitivo em que empresas de baixo custo (low cost) estão ganhando muito espaço no mercado. A Air France-KLM, por diversas vezes, já esclareceu que a Joon não é uma companhia low cost, mas que tem características que a diferencia das tradicionais companhias aéreas.

A Joon está baseada no Aeroporto Charles De Gaulle, em Paris, e a KLM, no Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. A partir de hoje (3), as companhias aéreas realizam voos diretos entre as duas cidades europeias e Fortaleza, com duas entradas semanais (Joon) e três por semana (KLM). A partir de outubro, a francesa ganha mais uma frequência, totalizando três semanais. O grupo franco-holandês possui uma rede com 314 destinos em 116 países. Com uma frota de 537 aeronaves em operação e 98,7 milhões de passageiros transportados em 2017, a Air France-KLM opera até 2.300 voos diários.

Moderna

Com um ambiente moderno, comissários com trajes despojados e opções de entretenimento que agrada a todos os públicos, a Joon quer ganhar espaço entre os clientes 'Millennials', aqueles nascidos entre as décadas de 80 e 2000. A companhia se considera ainda como uma empresa eco-friendly, ao utilizar 60% de plástico reciclado nos uniformes dos comissários de bordo.

Segundo a Joon, a empresa quer se uma companhia com um DNA baseado na digitalização, simplificação e personalização. O interior do Airbus A340-300 (que vai operar na rota Paris-Fortaleza), foi completamente remodelado, incluindo as telas nos assentos dos passageiros. A aeronave tem capacidade para 278 lugares, incluindo 30 na Business Class, 21 em Premium Economy e 227 em Economy.

Com três classes de bordo, a aérea francesa disponibiliza aos viajantes as opções: econômica, econômica premium e executiva. Nesta última, a companhia oferece aos passageiros coquetéis exclusivos desenvolvidos com a colaboração da empresa Experimental Cocktail Club. Além disso, são servidos cafés orgânicos e cerveja artesanal francesa (Le Parisienne). O entretenimento a bordo é oferecido em telas de alta definição e também pode ser transmitido gratuitamente em dispositivos eletrônicos pessoais.

E os passageiros podem alugar óculos de realidade virtual por uma taxa para assistir filmes em 2D, 3D ou VR (serviço que ainda será disponível). A Joon opera atualmente a partir de Paris para Lisboa, Porto, Berlim, Roma, Oslo, Barcelona, Nápoles, Cidade do Cabo, Teerã, Cairo, Istambul. A partir desta semana, acrescentam-se Fortaleza e Mahé. E em junho, Bombaim.

Holanda

A KLM é um dos grandes símbolos da Holanda e uma das maiores empresas de aviação comercial da Europa. A companhia opera atualmente 88 destinos na Europa a partir de Amsterdã e outros 72 destinos em todo o mundo. De acordo com a empresa, a KLM possui mais de 200 aviões e emprega 32 mil pessoas na base da capital holandesa.

Segundo a companhia, a KLM transportou em 2016 mais de 30 milhões de passageiros. Em Fortaleza, a holandesa vai operar o Airbus A330-200, com capacidade para 268 lugares, incluindo 18 na Business Class, 35 em Economy Comfort e 215 em Economy. A empresa possui no seu quadro de funcionários mais de 9 mil comissários de bordo e quase 2,7 mil pilotos.

Entre as aeronaves que a KLM opera estão os Boeings 747-400, 737-700, 737-800, 737-900, 777-300, 777-200, 787, além dos Airbus A330-200, A330-300. Os jatos da Embraer são usados pela KLM Cityhopper.