Interesse pela carreira de desenvolvedor cresce 28%

Mais presente na vida dos jovens, o mercado de games já começa a gerar mais interesse para quem está pensando em escolher uma carreira. Segundo gestores de escolas que oferecem cursos complementares para a formação de profissionais do setor reportaram um aumento de cerca de 28% na procura de crianças, adolescentes e jovens adultos. A comparação é feita entre primeiro semestre de 2018 com igual período de 2017.

Além do curso superior de Sistemas e mídias digitais, da Universidade Federal do Ceará (UFC), escolas privadas como a Gracom School of Visual Design oferece linhas de educação voltadas para quem pensa em desenvolver jogos digitais. Segundo Renato Leão, diretor da instituição no Ceará, são ofertados, atualmente, cursos nas três principais áreas de conhecimento para a elaboração dos games.

Contando com o curso de programação, linguagem computacional, a escola oferta cursos nas áreas de "Game art" ou "Game design", que serve para a modelagem dos personagens que são inseridos nos jogos; e "Game developer", para a aplicação pratica dos conceitos de programação e na estruturação dos jogos. Além da Gracom, escolas como a CTRL+Play, SuperGeeks e Happy Code também oferecem cursos para quem deseja adquirir conhecimentos e investir na área de jogos.

Renato Leão acredita que o aumento do interesse nesse tipo de conhecimento vem pelo fato da evolução constante do mercado mundial de jogos eletrônicos, aliado também ao crescimento de engajamento em outras mídias, como os filmes, baseadas em produtos da cultura pop e geek, fortemente voltadas, por exemplo, para as histórias de super-heróis.

"A gente notou um aumento na procura por esse tipo de curso, porque as pessoas tem observado que o mercado de games é um dos que paga melhor, além de não apresentar sinais de enfraquecimento quase no mundo inteiro", ponderou Leão.

A alta procura para os cursos do setor fez até com que a Gracom fechasse um curso de "game art", com 20 vagas, antes mesmo da abertura oficial, apenas com a demanda que já havia sido anunciada por pessoas interessadas. O curso tem duração de 12 meses, e tem o custo mensal de R$ 369.

Crianças

Buscando uma abordagem diferente, e mais voltada para crianças e adolescentes de até 16 anos, escolas como a SuperGeeks elaborou um catálogo de cursos pensando para introduzir os conceitos de desenvolvimento de jogos ainda na infância. Ao todo, são três modalidades, começando crianças de 5 a 7 anos, ao ensinar os conceitos mais básicos relacionados à produção de games. Crianças de 8 a 16 anos podem aprender conceitos de programação aplicada aos jogos, enquanto os jovens a partir dos 9 anos podem aprender conceitos de robótica. Na lista de cursos ainda consta a criação de modificadores de jogos.