Hub: Air France-KLM já prevê ampliar voos

01:00 · 19.12.2017 / atualizado às 10:22

Os voos da Air France-KLM a partir de Fortaleza terão início em maio do próximo ano, mas as passagens já estão sendo comercializadas

Fortaleza pode ter um número maior do que o planejado de voos diretos para Paris e Amsterdã com a instalação do hub da Air France-KLM.

A informação foi confirmada pelo diretor-geral da Air France para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, em um evento sobre aviação em Brasília, o Infohub, no último dia 11 de dezembro. Durante a apresentação, Pouchol também disse que a ampliação, de cinco para sete frequências semanais, dependerá da demanda durante o ano de 2018 na Capital cearense.

No entanto, um fator que deve colaborar para a ampliação, segundo Pouchol, é o fluxo gerado por conexões em Fortaleza pelos voos domésticos administrados pela Gol. Atualmente, o planejamento para o hub inclui três voos diretos semanais para Amsterdã, da KLM, e dois voos diretos, também semanais, para Paris, pela Air France. As rotas serão operadas por uma aeronave da recém-lançada companhia área da empresa francesa, a Joon. Os voos começarão as atividades apenas em maio de 2018.

O diretor-geral da Air France também comentou durante o evento em Brasília que a taxa de ocupação dos voos em Fortaleza está semelhante a dos voos que saem do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com Pouchol, este resultado foi notado pouco tempo depois do início das vendas de passagens para as rotas entre Fortaleza e as duas cidades europeias (Paris e Amsterdã).

Malha

Ao todo, desconsiderando as rotas que serão lançadas de Fortaleza, a Air France opera 21 frequências semanais partindo de São Paulo (14 voos) e Rio de Janeiro (7 voos). A KLM, por sua vez, opera 14 rotas semanais partindo de São Paulo (7) e Rio de Janeiro (7).

Na Capital cearense, segundo a companhia, os voos têm previsão de duração de nove horas e serão operados às sextas e domingos para Paris, com chegada no Aeroporto de Paris - Charles de Gaulle, e às segundas, quintas e sábados para a cidade de Amsterdã, pelo Aeroporto de Amsterdã - Schiphol.

Apesar de começar a operar apenas em maio de 2018, a Air France-KLM já iniciou a comercialização das passagens para os voos para Paris com escala em Fortaleza - com saída de Salvador, Recife, Natal, Belém e Manaus - desde o último dia 9 de novembro de 2017.

Reorganização

Pensando em redistribuir o fluxo de passageiros vindo dos voos da Air France-KLM, a Gol, companhia parceira da empresa francesa, já iniciou a ampliação da malha interna, aumentando a oferta em 35%.

Ao Diário do Nordeste, a Gol afirmou, em nota, em novembro, que o objetivo da ampliação é limitar o tempo de conexão dos passageiros que viajam entre o Brasil e os países da Europa que estarão ligados pelo hub.