Governo destina R$ 120 mi ao Instituto de Saúde

01:00 · 21.02.2018

Um acordo entre Governo do Estado e representantes dos servidores estaduais garantiu um orçamento anual de R$ 120 milhões destinados à saúde dos funcionários públicos. Em reunião na tarde de ontem (20) entre as duas partes, ficou acordado que o governo ficará responsável pela folha de pagamento do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC), com recursos próprios do Estado.

Foi criado conselho gestor, composto por quatro representantes do governo e três indicados pelos servidores. A reunião, que aconteceu no Palácio da Abolição, contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Henrique Javi, o secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins e os representantes dos servidores ligados à saúde, educação, segurança e demais áreas.

Em pauta, a elaboração da mensagem que trata da manutenção do plano de saúde dos servidores do Estado. "Sob a orientação do governador Camilo Santana e a coordenação do secretário Maia Júnior, do Planejamento, foi fechado um acordo com representantes dos servidores, onde o Estado entrará com um valor anual de R$ 120 milhões destinados à saúde dos servidores do ISSEC por fora, com recursos próprios do Estado" destacou o secretário-chefe da Casa Civil do Estado.

"Assim, vamos preparar uma mensagem de lei, em comum acordo com servidores e Seplag, para o governador Camilo assinar e encaminharmos o mais rápido possível para a aprovação na Assembleia Legislativa", explicou ainda Nelson Martins.

Melhoria do ISSEC

De acordo com o secretário geral do Sindicato dos Professores e Servidores da Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará (Apeoc), Helano Maia, "essa luta em favor da revitalização e melhoria do ISSEC vem de muito tempo e conseguimos elaborar uma proposta".

"Conseguimos que o governo estadual destinasse esses R$ 120 milhões somente para a saúde dos servidores e a folha de pagamento será a parte", destacou ainda o representante dos servidores estaduais.

"Isso é muito importante, pois torna o modelo mais atrativo, com um atendimento de saúde com qualidade infinitamente superior ao que se tem hoje", comemorou o secretário geral da Apeoc, Helano Maia.