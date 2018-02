Fortaleza: Gol amplia conexões domésticas

01:00 · 27.02.2018 por Yohanna Pinheiro - Repórter

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes ampliou os bancos de conexões domésticas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, para direcionar e distribuir os passageiros dos voos internacionais do hub a partir de maio. Além de Manaus, Belém, Recife e Salvador, que já estavam previstos, a capital do Maranhão, São Luís, também terá voos diretos a Fortaleza a partir do dia 4 de maio, quando será iniciada ainda uma terceira frequência a Recife.

Os voos já estão à venda no site da companhia. A operação a São Luís iniciará com quatro frequências semanais, operando às segundas, quintas, sextas e sábados. Em outubro, um mês antes do início dos voos diários da Gol a Orlando e Miami, nos Estados Unidos, a partir de 4 de novembro, a rota vai chegar a ter seis frequências semanais, com operações todos os dias à exceção dos domingos.

O voo está previsto para sair de São Luís às 4h10 e pousar em Fortaleza às 5h25, se encaixando com significativa antecedência no banco de conexões da manhã, que servirá para abastecer e distribuir as rotas a Orlando e Miami, programadas para as 8h35. O voo de retorno, entretanto, previsto para decolar de Fortaleza às 0h45 e chegar a São Luís às 2h, não se encaixa bem em nenhum dos bancos de conexão do hub cearense.



Recife

Já a terceira frequência da Capital ao Recife, que já possui dois voos diários conectados aos bancos de conexão da manhã e da noite, está prevista para partir da capital pernambucana às 9h55 e chegar a Fortaleza às 11h15. No retorno, o voo está marcado para decolar do Ceará às 11h45 e chegar à capital de Pernambuco às 13h. O voo terá três frequências semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Segundo a companhia, a terceira frequência foi criada para atender à demanda local.

Ao todo, também devem abastecer os voos aos Estados Unidos, pela Gol, e à Europa, pela Air France-KLM, 14 cidades com ligações a Fortaleza. Além dos seis que já compõem os bancos de conexão, também têm voos diretos à Capital os aeroportos de Congonhas e Guarulhos (ambos em SP), Galeão (RJ), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), e, com escala, Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Macapá (AM).

A expectativa é que, com o desenvolvimento do hub, o número de destinos servidos pela Air France-KLM e Gol, por meio de Fortaleza, aumente. Impulsionada pelo sucesso de vendas, a Air France elevou as frequências saindo da Capital cearense, totalizando três voos semanais para Paris (às quartas, sextas e domingos), somados aos três da KLM para Amsterdã (às segundas, quintas e sábados).

A edição de fevereiro da revista Gol aborda as novas rotas da empresa aos Estados Unidos, destacando que os passageiros da classe Premium têm benefícios como "o acesso ao Gol Premium Lounge", reforçando a possibilidade de criação de uma sala VIP na capital cearense. Como o Diário do Nordeste já havia noticiado no último dia 7, a Air France-KLM já formou uma equipe para discutir a assunto, inclusive se seria em parceria com a Skyteam ou com a Gol.

Procurada, a Gol afirmou que as salas vips da companhia estão disponíveis nos aeroportos de Guarulhos e RioGaleão. "Sobre Fortaleza, não há novidades sobre o assunto", disse a empresa.

Norwegian

Segundo a coluna do Lauro Jardim, na semana passada, a diretoria da companhia aérea Norwegian, de voos low cost, se reunirá com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), José Ricardo Botelho, para ver como começar a operar no Brasil. A empresa já teria solicitado rotas para o Brasil passando pela Argentina e, segundo a coluna, deve operar em parceria com a EasyJet.

Estratégia

Além da Anac, o CEO da companhia, Bjørn Kjos, também teria reuniões previstas com representantes do Ministério do Turismo e dos Transportes, para conhecer melhor o mercado e desenhar a estratégia de atuação aqui. O presidente da Norwegian havia revelado em entrevista que os próximos passos da companhia na América do Sul, seriam o Uruguai, Chile e Brasil.