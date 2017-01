Fortaleza é hub de cargas para o NE, diz diretor da Latam

00:00 · 18.01.2017

A indefinição sobre onde implantar o hub de passageiros no Nordeste não impediu a Latam de aplicar R$ 4,1 milhões no Terminal de Cargas da companhia instalado no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Ao justificar o investimento, o diretor-geral da Latam Cargo Brasil, Luís Quintiliano, destacou a localização privilegiada da Capital cearense e ainda afirmou que "Fortaleza funciona como um hub de cargas para a região Nordeste".

"Acreditamos no potencial do Nordeste e Fortaleza funciona como um hub de cargas para a região. Mesmo com a crise econômica, esse é um investimento de longo prazo e, no momento em que a demanda de carga voltar a crescer, prestaremos o melhor serviço", ressaltou.

Ele destacou ainda que o terminal de Fortaleza é um dos principais da companhia no Brasil, transportando, principalmente, tecidos, alimentos, produtos farmacêuticos e confecção.

"Além disso, transportamos de tudo", pontua. "Passamos a ter prateleiras verticalizadas e, na mesma área de antes, conseguimos armazenar 33% a mais. Tínhamos uma doca, agora serão três, temos como localizar a carga com muito mais eficiência, tudo isso ajuda muito", detalhou o diretor-geral sobre o incremento feito para o transporte de cargas domésticas pela subsidiária da Latam.

Espaço verticalizado

Inaugurado ontem (17), o terminal de cargas conta com uma área de 1.687 metros quadrados e, após a reforma, teve o espaço totalmente verticalizado - o mais alto da Latam Cargo no Nordeste - para que pudesse comportar prateleiras de mais de cinco metros de altura e capacidade para 648 pallets.

De acordo com a companhia, "a nova estrutura dará mais agilidade às operações". Agora, a Latam afirma que é possível, a partir do equipamento instalado no Aeroporto Internacional de Fortaleza, "manejar, de forma simultânea, tanto cargas transportadas por cargueiros quanto por aviões de passageiros".

Também foram construídas "áreas exclusivas para armazenamento de cargas perigosas e radioativas, três novas docas de recebimento de cargas, moderno sistema de segurança - por meio de circuito fechado de televisão -, além de novos refeitório e vestiários". Ao todo, a Latam Cargo possui 22 terminais semelhantes ao de Fortaleza no Brasil. Além do investimento feito no equipamento instalado no Ceará, a companhia planeja inaugurar outros em Curitiba (PR) e Imperatriz (MA).

Estrutura

Investimento: R$ 4,1 milhões

Área total: 1.687 m²

Capacidade: 2 mil toneladas movimentadas por mês

Atendimento: 45 clientes simultaneamente

Estacionamento: 21 veículos

Funcionamento:

6h às 22h - segunda a sexta

7h às 20h - sábados

7h às 12h - domingos