Fazenda da Reijers no Ceará volta a exportar flores para a Holanda

01:00 · 09.05.2018 por Lígia Costa - Repórter

Ana Maria Bezerra de Araújo é uma dos 425 funcionários da fazenda Reijers em São Benedito. Exportação deverá incrementar a produção em até 15%

As duas novas frequências semanais de Fortaleza para Amsterdã, operadas pelo grupo Air France-KLM desde a semana passada, já começam a abrir novas oportunidades para o mercado de exportações de flores do Ceará para Holanda, grande centro redistribuidor do produto na Europa e em todo o mundo.

Até o mês de dezembro, quando a KLM estará operando pelo menos três frequências para a capital holandesa, a fazenda do grupo Rosas Reijers, localizada no município cearense de São Benedito, vai iniciar a exportação de pelo menos 18 diferentes variedades de rosas de todas as cores para o País.

> Dia das Mães aquece o comércio do setor em 20%

"Na Holanda eles têm um centro logístico onde há um leilão. E na Europa existe uma logística fantástica para fazer a distribuição de flores. As nossas flores podem ir parar nos Estados Unidos", afirma o gerente geral da Fazenda Reijers em São Benedito e do Norte/Nordeste, Márcio Maradona.

Incremento na produção

Segundo ele, para atender a futura demanda externa, a fazenda vai incrementar em 10% a 15% a sua produção, que hoje é de cerca de 100 mil hastes por dia, de 12 espécies diferentes de flores. "Na realidade, a Reijers nasceu para o mercado de exportação. A gente enviava flores para Amsterdã até 2008, mas paramos por conta (da falta) dos voos. E vamos voltar antes de dezembro", diz, acrescentando que a retomada da exportação vai exigir passar por todo um processo de certificação.

Ainda conforme Maradona, a produção da fazenda hoje - viabilizada por 425 funcionários - é escoada para todas as capitais do Nordeste e para o Norte, com destaque para o Pará, por vias terrestre e aérea.

Oportunidade

Comemorado neste domingo (13), o Dia das Mães também é visto como uma grande oportunidade de vendas para todos os players da floricultura. Inclusive para a fazenda Reijers em São Benedito que nesta semana praticamente vai dobrar a sua produção. "Está sendo feito um trabalho no campo para atingir um pico nesta semana. Até sábado (12), a gente espera produzir pelo menos em torno de 1,2 milhão de hastes", calcula.

Ubajara

Também pertencente ao grupo Reijers, a fazenda Lovely Red, instalada na cidade de Ubajara, também pode vir a exportar suas rosas de botão no futuro, via Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza Airport. Entretanto, prefere aguardar a consolidação das frequências de Fortaleza a Paris, informa a gerente de RH da fazenda, Marluce Barros.

"Só quando o aeroporto estiver devidamente estruturado poderemos exportar, porque tentamos fazer isso em 2004 e perdemos produção no aeroporto".

Quanto ao Dia das Mães, Barros confirma ser a efeméride responsável pelas "maiores vendas" para os floricultores. Neste ano, as vendas no período devem ser até 20% melhores, em relação ao ano passado.

"Já viemos nos preparando desde fevereiro e hoje (ontem) já realizamos praticamente todas as vendas do Dia das Mães. Todos os nossos atacadistas já fizeram suas compras".

Atrair clientes

Apesar de estimar um aumento de 25% nas vendas em 2018, em relação a 2017, Márcio Maradona prevê um ano menos promissor para o mercado de flores no Ceará e em todo o País, em decorrência da crise econômica e do cenário político nacional ainda conturbado. "O mercado deu uma retraída no volume de vendas e o consumo, como um todo, caiu pela metade".

A saída para o setor tem sido buscar dobrar o número de clientes, lançando mão de ferramentas de marketing, ações de promoção quando a produção atinge pico, além de investir no tradicional boca a boca.