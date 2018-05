Dia das Mães aquece o comércio do setor em 20%

01:00 · 09.05.2018

Comercialização de rosas a poucos dias antes da data que homenageia as mães, tem o mesmo peso de um mês comum inteiro de vendas

Na semana do Dia das Mães, a procura pelo presente se intensifica. Um dos produtos mais visados são as flores, principalmente as rosas vermelhas. As floriculturas de Fortaleza estimam crescimento médio de 20% nas vendas em relação a igual período do ano passado para a data que é a mais importante do ano para o setor. O presidente da Câmara Setorial das Flores da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Gilson Gondim, revela que a comercialização para o Dia das Mães corresponde a um mês inteiro de vendas em um período normal.

> Fazenda da Reijers no Ceará volta a exportar flores para a Holanda

"A demanda está aquecida. As floriculturas, supermercados e outros estabelecimentos que trabalham com flores já fecharam contratos antecipadamente, como forma de garantir o produto", afirma.

Ele acrescenta que a negociação prévia é importante para os produtores fabricarem volume que corresponda à demanda existente. "Há alguns remanejamentos, pedidos de última hora, mas na maioria dos casos as lojas já estão se preparando há algum tempo", pontua Gilson.

Fornecedores

Para Carla Nuto, gerente da Flora Tropical, a perspectiva é de que as vendas repitam os resultados do ano passado devido ao cenário geral econômico do Brasil. "Nós estamos nos programando para pelo menos ter a mesma procura observada em 2017. Estamos cautelosos porque há sempre a possibilidade de a gente se preparar para um público muito grande, não corresponder à demanda e termos prejuízo", diz.

Ela acrescenta, no entanto, que o que superar a expectativa será comemorado. Outro fator que dificulta as vendas, na avaliação de Carla, é o aumento nos preços repassado pelos produtores e fornecedores.

"As variações podem chegar a até 60% e é um valor que a gente não transfere para o consumidor final porque torna a venda inviável. Então temos que absorver esse impacto", afirma. A alternativa que a gerente da Flora Tropical vem trabalhando é a substituição das rosas por outras flores mais baratas e que durem mais. "Tem sido difícil porque a rosa vermelha tem um valor cultural muito grande. Mas a gente continua tentando, colocando outras flores em evidência como as flores do campo, lírios, etc", explica. Entre os diversos produtos preparados para o Dia das Mães, a floricultura oferta itens com preços de R$ 20 a R$ 250. De acordo com Carla, o buquê tradicional de rosas vermelhas com 12 unidades está custando R$ 115. Ela também destaca as embalagens diferenciadas feitas com material reciclável.

Mercado especializado

Gilson Gondim, presidente da Câmara Setorial de Flores da Adece, considera que a expectativa do setor como um todo para este ano é a melhor possível. "Até o fim do ano devemos estar entregando o Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora, que deve trazer mais possibilidades e também se consolidar como um ponto turístico e cultural da Capital", destaca. Ele acrescenta que os novos voos internacionais anunciados recentemente, principalmente para os Estados Unidos e as frequências do hub da Air France/KLM, devem incrementar as chances de exportação da produção cearense.

Programação

Entre esta quinta-feira (10) e sábado (12) também está programada para acontecer a Feira Flor e Artesanato Edição Dia das Mães. O evento tradicional da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) contará com 50 expositores nos três dias. "Esta será a maior feira de flores do Nordeste para esse período. Estamos esperando cerca de 10 mil visitantes por dia", destaca Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa.

Segundo Odálio, "é uma oportunidade importante para as pessoas que participam da comercialização, que são oriundas de nove municípios diferentes, como Eusébio, Aquiraz, Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Caucaia".

Feira Flor da Ceasa

Pátio central do entreposto de Maracanaú

Dias 10 a 12 de maio, das 7 às 14 horas, entrada gratuita