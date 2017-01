Detran tem novo posto no Iguatemi

00:00 · 11.01.2017

O cearense terá nova opção de atendimento dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), com a inauguração do posto no Shopping Iguatemi Fortaleza. O governador Camilo Santana esteve presente ao centro de compras na manhã de ontem (10) acompanhado do secretário das Cidades, Lúcio Gomes, do senador Tasso Jereissati e do superintendente do Detran, Igor Ponte.

LEIA MAIS

.Ministro promete rever cancelamento de leilão

.Ceará é 2º do País em geração eólica

"A população vai ter mais comodidade e conforto e dividir as atividades dentro do shopping", afirmou Camilo Santana durante a cerimônia de inauguração da nova unidade.

Instalado em parceria com o Shopping Iguatemi, a nova unidade tem 470 metros quadrados de área construída e capacidade de atendimento diário para até 500 usuários.

"O Detran diz respeito diretamente ao cidadão cearense. O objetivo é trazer este serviço essencial para mais perto da população", declarou o senador Tasso Jereissati.

A unidade fica na Alameda de Serviços, na expansão do shopping, vizinho ao posto da Polícia Federal, com acesso pelo estacionamento do subsolo ou por elevadores e escada rolante na área de expansão. (HRN)