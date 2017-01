Ceará é 2º do País em geração eólica

00:00 · 11.01.2017

A fonte hidráulica respondeu por 45.371 MW médios, o equivalente a 73,7% do total ( Foto: Cid Barbosa )

São Paulo. O Ceará continua em destaque na geração de energia eólica no País. Números por estado divulgados ontem (10) pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) colocam os parques cearenses como responsáveis pela segunda maior marca em geração do Brasil, com 1.038 megawatts (MW) médios em novembro de 2016.

LEIA MAIS

.Ministro promete rever cancelamento de leilão

.Detran tem novo posto no Iguatemi

O número representou uma alta de 68% na geração ante igual mês do ano anterior. Ao analisar os números por Estado em novembro, os dados da entidade mostram que o Rio Grande do Norte segue como o maior produtor do País de energia eólica, com 1.589 MW médios, uma alta de 82% em relação a novembro de 2015. A Bahia fecha a terceira posição, com 684 MW médios (87,6%).

Balanço nacional

A geração de energia eólica em operação comercial no Sistema Integrado Nacional (SIN) entre janeiro e novembro de 2016 totalizou 3.667 MW médios, um crescimento de 53,4% ante os 2.390 MW médios produzidos no mesmo intervalo de 2015, informou a CCEE. De acordo com a entidade, a geração total das usinas do sistema no período em questão alcançou 61.543 MW médios, o que implica uma alta de 0,3% na base anual. Os dados constam no boletim InfoMercado, divulgado mensalmente pela CCEE.

Assim, a produção de energia eólica nos primeiros 11 meses de 2016 representa 6% da geração total. A fonte hidráulica, que engloba usinas hidrelétricas de pequeno e grande porte, respondeu por 45.371 MW médios, o que equivale a 73,7% do total, enquanto a geração térmica foi responsável por 12.505 MW médios, ou 20,3%.

Potência instalada

O Ceará ainda foi destaque na potência instalada, por ter apontado o segundo maior crescimento na energia eólica, que aumentou a geração em 20% entre 2015 e 2016. O Rio Grande do Norte foi o que mais contribuiu para o incremento da potência eólica, com cerca de 920 MW, seguido pelo Ceará, com acréscimo de 600 MW, e a Bahia, com 520 MW incrementados.

Em 2016, houve um recorde anual de nova capacidade instalada de energia elétrica, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Até dezembro foram adicionados 9.526 megawatts (MW), maior valor desde o início da série histórica, iniciada em 1998.