Copa Airlines ligará Fortaleza a 78 destinos; cearenses focam nos EUA

01:00 · 18.07.2018 / atualizado às 01:33 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

De acordo com o gerente geral da Copa Airlines no Brasil, Emerson Sanglard, além dos destinos localizados nos Estados Unidos, os cearenses também têm buscado locais como Cancún, Punta Cana, Curaçao e Havana

Anunciados em janeiro deste ano pela companhia aérea e pelo Governo do Ceará, os novos voos da Copa Airlines têm início nesta quarta-feira (18) e chegam para fortalecer ainda mais a economia do Estado. As duas frequências internacionais operadas semanalmente pela Copa a partir do Aeroporto de Fortaleza vão ligar a Capital cearense a diversos destinos e ampliar a visibilidade do Estado no cenário mundial como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O potencial observado no Ceará pode fazer, ainda, com que a companhia aérea aumente as frequências dos seus voos a partir de Fortaleza que, conforme a demanda, podem se tornar diários. Ao cogitar essa possibilidade, a empresa demonstra ver no Estado grandes oportunidades para expandir seus negócios no Brasil, que hoje já é o seu segundo maior mercado no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Na entrevista a seguir, confira os detalhes do início da operação do Copa Airlines em Fortaleza e as perspectivas da empresa para a atuação futura no Estado.

Recentemente, a Latam lançou mais voos para os Estados Unidos. Até o fim do ano, a Gol estreia dois voos diários para Miami e Orlando. A Copa Airlines também está chegando com força neste mercado. Como você avalia a competitividade crescente entre as companhias aéreas em Fortaleza, principalmente, para abocanhar o passageiro que viaja para os Estados Unidos?

Toda concorrência é benéfica para os passageiros, que contam com mais opções para chegar a seus destinos. A Copa vê com bons olhos o investimento das companhias no Brasil, o que demonstra que nosso país continua atraindo boas empresas e acelerando a economia.

Qual tem sido a estratégia da Copa Airlines neste sentido?

A Copa Airlines investe em seu serviço de classe mundial, em sua pontualidade, na crescente capilaridade de destinos e frequências em todo o continente americano e na facilidade de conexão no Panamá. Queremos que os passageiros que voam conosco tenham uma excelente experiência e que queiram sempre estar a bordo de um dos nossos voos.

A gente também viu que, nesta semana, a Copa lançou diversas promoções com saídas de Fortaleza para vários destinos da companhia. Essas ofertas serão recorrentes?

Sempre que há oportunidade, a Copa Airlines lança tarifas promocionais saindo das cidades brasileiras para alguns dos 78 destinos que a companhia opera. Além de Fortaleza, fazemos tarifas também para todo o Nordeste, Brasília, São Paulo, entre outras cidades.

Como devem se comportar os preços das passagens da companhia neste segundo semestre para viagens partindo de Fortaleza?

Os nossos preços são sempre muito competitivos e avaliados constantemente, pois sempre buscamos oferecer uma excelente relação custo x benefício aos nossos passageiros, com o diferencial de oferecermos saídas diretamente de Fortaleza para 78 destinos em todo o continente americano.

Esse aumento de frequências deixa claro para o mercado que existe uma demanda reprimida para voos internacionais na Capital, principalmente com destino aos Estados Unidos. A Copa já pensa em aumentar o número de voos em Fortaleza? Quando isso seria viável?

A Copa Airlines está sempre observando de perto o mercado brasileiro para identificar novas oportunidades pra expandir seu mapa de rotas e atender a demanda por novas frequências. Assim que a demanda justificar uma nova frequência, com certeza iremos aumentar para oferecer ainda mais opções para a população do Ceará. Importante lembrar que o Brasil é o segundo maior mercado pra Copa Airlines, atrás apenas dos Estados Unidos.

O senhor disse, no início de 2018, que Fortaleza teria plena condição de ter voos diários da Copa. Isso ainda está nos planos da companhia? Em quanto tempo essa expansão seria concretizada?

Essa ainda é uma realidade no horizonte da Copa Airlines e está nos planos caso haja demanda real, mas vamos primeiro lançar essas duas frequências, medir os resultados, considerar a demanda da população e, então, avaliar ao longo do tempo se está em tempo de abrir mais frequências ou transformar em voo diário.

A partir do início das vendas da Copa em Fortaleza, para quais destinos ou países os cearenses estão comprando mais?

Dentre os destinos mais procurados, além dos tradicionais na Flórida, como Miami e Orlando, destacamos ainda Nova York, Los Angeles, Boston, San Francisco e Las Vegas, nos Estados Unidos, e também importantes destinos como Cancún, Punta Cana, Curaçao e Havana, sempre com rápidas conexões no Panamá e saindo diretamente de Fortaleza.

Com a abertura desse novo leque de opções, que destinos da Copa podem crescer mais na sua opinião?

Acreditamos que os destinos nos Estados Unidos tenham bastante apelo para os cearenses, mas o Caribe também é uma excelente escolha dentro do leque de opções de destinos da Copa Airlines e cobrimos praticamente toda essa região. Além disso, não podemos nos esquecer que voamos para o Canadá, México e toda a América Central, sempre oferecendo as melhores opções de conectividade do mercado.

Como está a ocupação desses voos iniciais partindo da Capital cearense?

Por políticas internas, não podemos abrir números, mas podemos dizer que os voos estão indo bem e que os passageiros cearenses estão sendo muito receptivos com o nosso voo.

A partir deste mês, a Copa estará presente em três cidades do Nordeste, com Recife despontando na frente há alguns anos. Qual a sua avaliação do mercado nordestino?

O mercado nordestino tem uma grande demanda que precisa ser atendida, e nós percebemos esse potencial quando inauguramos nossa operação em Recife, há seis anos. Agora, com esses dois novos destinos no Nordeste, iremos atender grande parte da região e isso facilitará muito as conexões de passageiros de outros estados. A região é de extrema importância para a Copa Airlines e sempre olhamos com muita atenção para esses estados.

A Copa mira outros mercados do Nordeste?

Por enquanto, estamos focando em nossas operações existentes na região, para atender bem os nossos atuais clientes. Mas a companhia está sempre analisando o mercado brasileiro para identificar novas oportunidades. Se não forem voos diretos de outras capitais, seriam com conexões em Fortaleza, Recife e Salvador.

Quem é a parceira mais forte para a companhia no Brasil e que possa dar conta desse fluxo de passageiros?

Atualmente temos acordos comerciais com a Gol, Azul e Avianca Brasil e por meio desses acordos nossos passageiros podem contar com a comodidade desse serviço.

Que estratégias de divulgação a companhia está adotando para divulgar as operações da Copa em Fortaleza?

A Copa Airlines está com um plano de mídia sendo implementado na cidade e a ideia da campanha, além de anunciar que chegamos em Fortaleza, é falar da relevância da nossa conectividade em todas as Américas e da importância de viver experiências únicas.

*Gerente geral da Copa Airlines no Brasil