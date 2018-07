Passagem do Ceará para Miami a partir de R$ 1,3 mil

01:00 · 18.07.2018

Pesquisa direta realizada pela reportagem também mostrou que os bilhetes aéreos para Havana saem por R$ 1.933,04 (ida e volta) em setembro

Com uma oferta de 78 destinos a partir de Fortaleza, a Copa Airlines entrou no mercado cearense com preços atrativos para os consumidores. Em pesquisa realizada ontem (17) diretamente no site da empresa, a reportagem constatou que os valores dos bilhetes aéreos, incluindo as taxas de embarque, para as cidades de Miami e Nova York (Estados Unidos), Havana (Cuba) e Cancún (México) variam de R$ 1.328,52 a R$ 3.272,90.

Os preços mais em conta são para Miami, na Flórida, um dos destinos mais populares e buscados pelos cearenses. De 13 a 19 de setembro, o valor da passagem de ida e volta estava R$ 1.328,52, com as taxas de embarque incluídas.

É preciso ainda realizar uma conexão de 1h30 na Cidade do Panamá, principal hub da companhia panamenha.

Já para Nova York, outro importante destinos para os cearenses nos Estados Unidos, os valores dos bilhetes são maiores. Para viagens de 13 a 22 de setembro, a reportagem encontrou no site da Copa Airlines passagens por R$ 3.272,90, para os trechos de ida e volta e incluindo as taxas de embarque.

Diretamente para a Cidade do Panamá, os preços de 13 a 19 de setembro estão R$ 1.882,88 ida e volta, com as taxas aeroportuárias. A viagem tem duração média de 6h50min.

Cancún e Havana

Também muito populares entre os viajantes cearenses, Cancún, no México, e Havana, em Cuba, também possuem valores atraentes para o período de 13 a 19 de setembro deste ano.

Para a cidade mexicana, os preços dos bilhetes neste período estão em R$ 2.052,67 (ida e volta), também incluindo as taxas de embarque, e sendo necessária uma conexão rápida na Cidade do Panamá.

Já para Havana, os passageiros precisam desembolsar em média R$ 1.933,04 para os trechos de ida e volta e com as taxas de embarque incluídas.

Os valores podem sofrer alterações, dependendo do período de viagem e de acordo com a disponibilidade de assentos.

Frequências

Inicialmente, a Copa Airlines vai ofertar a partir de hoje duas frequências semanais, ligando Fortaleza à Cidade do Panamá.

As saídas de Fortaleza acontecem às segundas e quintas, no horário de 1h25. A viagem tem duração média de 6h50min, com previsão de chegada ao Panamá às 6h14, horário local.

Da Cidade do Panamá, os voos partem aos domingos e quartas, às 15h30, com chegada em Fortaleza no dia seguinte a 0h20. Os equipamentos utilizados para as operações são Boeing 737-800, com capacidade para 160 passageiros, sendo 144 na cabine econômica e 16 na Classe Executiva. (HRN)

Principais cidades

Preços a partir de fortaleza

Miami

R$ 1.328,52 (ida e volta)

Período da viagem: de 13 a 19 de setembro.

Cidade do panamá

R$ 1.882,88 (ida e volta)

Período da viagem: de 13 a 19 de setembro.

Havana

R$ 1.933,04 (ida e volta)

Período da viagem: de 13 a 19 de setembro.

Cancún

R$ 2.052,67 (ida e volta)

Período da viagem: de 13 a 19 de setembro.

Nova York

R$ 3.272,90 (ida e volta)

Período da viagem: de 13 a 22 de setembro

Fonte: Site da Copa Airlines

Obs.: trechos incluem taxas