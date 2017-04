CE tem melhor situação fiscal; Camilo comemora

00:00 · 07.04.2017

O Diário do Nordeste noticiou, com exclusividade, o bom desempenho do Estado em notícia publicada na última quarta-feira (5)

Ao garantir 11,1% da receita líquida estadual para investimentos, o Ceará conquistou a primeira colocação no ranking da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que anualmente analisa cinco indicadores das contas públicas de todos os estados brasileiros. Além disso, o governo cearense garantiu-se abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade fiscal (LRF), ao destinar 49,3% da receita líquida de 2016 para o gasto com pessoal e 44% para as dívidas. Assim, o Ceará figurou como o estado com melhor situação fiscal do Brasil, segundo a Firjan.

"Ficamos à frente de estados ricos, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, o estudo mostra que estamos no caminho certo. Nossa ideia é manter o ritmo de investimentos, sempre com muita responsabilidade, para que o Ceará possa gerar mais emprego e renda e siga no caminho do crescimento", festejou o governador Camilo Santana em publicação feita na tarde ontem no perfil dele em uma rede social.

Abaixo das palavras, Camilo destacou os indicadores cearenses, os quais também mostram que a dívida consolidada líquida do Ceará em 2016 responde por 44% da receita líquida do governo, número bem abaixo do limite de endividamento que consta na LRF, de 200% da receita líquida. Caso o Estado ultrapasse esse percentual, fica impedido de fazer novos financiamentos enquanto o quadro permanecer desta forma.

O dados foram noticiados com exclusividade no Estado, na última quarta-feira (5), pelo Diário do Nordeste.

Reconhecimento

"Eu trabalhei minha vida inteira para chegar a isso: ver o Ceará como o estado de maior recurso fiscal de todo o País", declarou o titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Mauro Benevides Filho, ao relembrar seu trabalho ao longo dos "oito anos de governo Cid Gomes e, agora, sob a liderança do governador Camilo". "O Ceará vem tomando duas medidas que são fundamentais. Primeiro, vem assegurando um controle das despesas públicas. Ou seja, o custeio da máquina vem sendo muito bem acompanhado pelo comitê gestor do Estado em parceria com todos os secretários para que estas despesas não gerem desperdício. E segundo, a receita, para que pudesse aumentar mesmo em uma situação de dificuldade, organizamos fazendo ela crescer", disse.

"Foi colocado um padrão gerencial para aumentar e eficiência da arrecadação e ao mesmo tempo controlar a despesa muito firmemente, que fez aparecer os investimentos", afirmou o titular da Sefaz sobre a estratégia montada para conseguir que o Ceará fosse o maior investidor sobre receita corrente líquida. Em Cuiabá, na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, Mauro Filho disse ainda que todos os demais secretários da Fazenda pautaram o tema fiscal, "pois é um assunto que impacta todos os estados e todos querem saber das posições".

Continuidade

"Nossa ideia é manter o ritmo de investimentos (...) para que o Ceará possa gerar mais emprego e renda"

Camilo Santana

Governador do Ceará