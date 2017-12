Camilo promete definir reajuste 'até fim do ano'

01:00 · 19.12.2017 por Levi de Freitas - Repórter

Diante das finanças equilibradas do Estado, o funcionalismo aguarda o posicionamento do governador com expectativa

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, disse, ontem, ao Diário do Nordeste, que anunciará reajuste para o servidor público estadual ainda neste ano. Conforme o gestor estadual, a divulgação do índice de aumento ocorrerá, portanto, até a próxima semana. Ele, porém, não revelou percentual ou se será linear. "O reajuste do servidor, vai ter. Até o fim do ano, eu anuncio, mas vai ter", garantiu.

A categoria indica perdas de 20,22% em relação à inflação, desde o início do governo Camilo, em 2015. Coordenadoras do Fórum Unificados das Associações e Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais (Fuaspec) cobraram na última quinta-feira (14), no Palácio da Abolição, uma reunião emergencial com Camilo. Conforme as lideranças sindicais, o posicionamento do executivo já é aguardado desde o último dia 30 de novembro, quando houve outro ato do Fórum exigindo a reposição salarial. Os representantes alegam que buscam, também, uma solução para reestruturar o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec).

Naquela ocasião, o grupo foi recebido pelo chefe da Casa Civil, Nelson Martins, que prometeu mediar uma reunião com Camilo Santana, mas ainda sem data definida.

Conforme a coordenadora geral do Fuaspec, Rita de Cássia Gomes, o último reajuste concedido pelo governo foi de 2%, em março deste ano. Porém, as boas notícias oriundas do Palácio da Abolição animam os servidores para um índice mais robusto neste fim de ano. Entretanto, ela enfatiza que não houve qualquer contato oficial do governador com os representantes para negociar o percentual.

"O governador não nos recebeu ainda e não nos passou nada sobre o reajuste. Sabemos que, no período de três anos de gestão de Camilo, estamos com 20,22% de perdas, o que nos deixa preocupados, já que de 1999 a 2014, eram 57%. A gente sabe o que é dito pelo secretário da Fazenda é que o Estado está bem financeiramente. E o nosso economista também fez todo o estudo e mostrou que realmente o governo pode dar um reajuste significativo", ressaltou.

Rita afirmou que, do universo de 159 mil servidores do Estado, cerca de 60 mil são ativos e a maioria, em torno de 72 mil, são inativos. Este público, aponta ela, exige maior preocupação dos representantes.

"Os aposentados ficam aguardando anualmente o reajuste, que é a única coisa que eles têm. Nós, ativos, temos ascensão, progressão, gratificação. Mas os aposentados, são os mais apenados, e não têm perspectiva pois, até então, o governador não fez nenhum pronunciamento em relação ao reajuste. Nosso maior público é acima de 65 anos. Temos a esperança que ele nos receba até terminar o ano", enfatizou a liderança dos servidores.

Viagem à Ásia

Camilo Santana adiantou que poderá retornar à Ásia no primeiro semestre de 2018. Anteriormente, a viagem estava prevista para o fim deste ano. Conforme o chefe do Executivo estadual, a negociação com os chineses, visando a obtenção de investimentos para o Ceará, avança. "O que for necessário fazer para buscar empreendimentos e recursos para o Ceará eu vou fazer, nem que seja para ir à China ou ao Japão", afirmou.

Especificamente sobre a construção de uma refinaria de petróleo no Estado, o governador alegou que está aguardando o desfecho do que deixou plantado em sua última ida à China, em setembro. Na primeira semana de dezembro, foi assinado acordo de financiamento com o Banco de Desenvolvimento da China (BDC). Falta agora a estatal chinesa Qingdao Chemical ter o projeto aprovado pela instituição financeira. Desta forma, a perspectiva, segundo Camilo, é que uma nova ida à China ocorra até julho de 2018.

"Demos os passos importantes agora, com a assinatura com o Banco. Vamos aguardar que o banco analise o projeto da empresa. Dependendo da perspectiva, (uma nova viagem) ocorreria nesse primeiro semestre. Na perspectiva que o banco aprove e tenha a necessidade de fazer o contrato. Mas estamos bem. Criamos o grupo de trabalho e estamos sempre acompanhando em São Paulo e na China. Vamos aguardar. O que houver de necessidade, vamos atrás", comentou.

Financiador

A busca pelo investidor para apostar na construção da refinaria no Ceará ocorre desde 2015, quando a Petrobras desistiu da montagem da Premium II, em São Gonçalo do Amarante.

O Banco de Desenvolvimento da China deverá financiar US$ 4 bilhões na primeira fase do projeto, com outros US$ 3,5 bilhões para implementar um parque petroquímico no Pecém.

Caso se concretize, a perspectiva é que a refinaria venha a gerar 18 mil empregos, sendo dez mil na construção e outros oito mil permanentes, entre diretos e indiretos, com previsão de produzir 300 mil barris por dia.