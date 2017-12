Camilo fala em diálogo e destaca principais ações

01:00 · 19.12.2017 / atualizado às 01:59

Com uma base governista cada vez mais robusta, o governador do Estado, Camilo Santana, espera equacionar os conflitos internos de interesses particulares com diálogo e foco na problemática da população. O chefe do Executivo cearense fez ontem uma visita de fim de ano ao Sistema Verdes Mares (SVM), sendo recebido pelo diretor superintendente, Edson Queiroz Neto.

Camilo, em entrevistas às televisões Verdes Mares e Diário, assim como às rádios Verdes Mares AM e FM, bem como ao Diário do Nordeste, fez um rápido balanço do ano que se finda, lamentando não ter conseguido reduzir, como desejava, o número de homicídios no Ceará, mas esperançoso de cumprir essa meta no decorrer de 2018.

Leia ainda:

O petista tem um desafio político pela frente, que é atender as demandas dos mais de 20 partidos aliados, inclusive, com o possível ingresso do PMDB, até pouco tempo um de seus principais opositores. O governador tem evitado tratar sobre temas políticos, e pretende se debruçar, principalmente, nas questões administrativas até o momento de cuidar da própria sucessão, no próximo ano.

Base aliada

A chapa da qual Camilo deve ser o personagem principal ainda não foi formada, mas nomes já são apontados como interessados em alguns cargos da chapa majoritária. Há disputas, ainda não reveladas, pelas candidaturas de vice-governador, vagas para o Senado, além de compromissos para a presidência da Assembleia, que também estará nas negociações das eleições de 2018.

O nome do atual presidente do Poder Legislativo, Zezinho Albuquerque (PDT), nos bastidores da política local, é apontado como o favorito para a vaga de vice-governador, mas outras legendas têm interesse nessa posição. Para o Senado, há manifestação de vontade de representantes do PDT, PT, PCdoB e até do PMDB, de indicarem um dos seus para a segunda vaga, tendo em vista que o ex-governador Cid Gomes é um dos candidatos.

Questionado sobre como irá equacionar toda essa questão, o governador disse que vai procurar dialogar com todas as legendas, sempre apontando que o foco principal será o interesse comum da população e não vontades particulares dos partidos. "Acho que temos procurado e feito isso com muito diálogo. Tudo na vida, em qualquer Governo, se constrói coletivamente, e sempre com o objetivo de interesse do Estado. Isso, para mim, é crucial", enfatizou.

Premissa

Para ele, a premissa básica de seu diálogo tem sido colocar os interesses do Ceará acima de qualquer pauta particular, e é assim que deve atuar com a base governista em 2018, ano da eleição. "Essa premissa tem sido muito bem aceita. As pessoas sabem qual o meu estilo e o grande apoio que tenho dado à nossa base é o investimento em projetos, como novas escolas, estradas e outros projetos. Esse tem sido o caminho que construímos com os partidos aliados".

Atualmente, o Governo de Camilo Santana é apoiado por PT, PMDB, DEM, PMB, PRB, PP, PTB, PSL, PRTB, PHS, PTC, PV, PEN, PPL, PTdoB, PMN, PDT, PRP, PODEMOS (antigo PTN), PSC e PSB. O PMDB não confirmou apoio oficial ao petista, mas não faz mais as críticas que até pouco tempo fazia da tribuna da Assembleia. Somente no Legislativo Estadual, a base do chefe do Poder Executivo é formada por 13 partidos.

Uma provável aliança de Camilo com o presidente regional da sigla peemedebista no Ceará, o senador Eunício Oliveira, tem sido apontada como praticamente costurada, faltando apenas oficialização. Sobre o presidente do Congresso Nacional, o governador disse apenas que ele tem sido um aliado na atração de investimentos para o Estado, não revelando qualquer proximidade eleitoral. "O Eunício tem aberto muitas portas dos ministérios para o Ceará", disse ele.

Prioridade

Sobre a administração, Camilo fez questão de destacar alguns dos principais setores que têm merecido atenção e investimentos do Governo, ressaltando como a prioridade do Governo, nesses últimos anos, o enfrentamento à estiagem que assola o Ceará. "Essa tem sido nossa prioridade, e estamos terminando 2017 superando mais um ano do problema hídrico. O Estado nunca investiu tanto em adutoras, e agora estamos aguardando as águas do São Francisco". Ele demonstrou preocupação com o percentual de água nos reservatórios do Estado. "Isso tem sido uma das prioridades e é o que me deixa preocupado".

Questionado sobre o que não lhe deixou satisfeito nesses primeiros anos de mandato, o chefe do Executivo afirmou que os indicadores de homicídios são o ponto negativo de sua gestão. "Em 2017 deu um salto muito forte. Tenho feito debate para um Plano Nacional de Segurança, porque a responsabilidade é do Governo Federal, e estou insatisfeito com os indicadores".

Camilo destacou, porém, que está procurando os melhores especialistas e melhores práticas para redução da violência no Ceará. "Gostaria que 2017 tivesse sido diferente, mas nosso papel é superar dificuldade. Estamos nos preparando com reforço de policiais, reforço do efetivo para atacar de forma muito mais forte. Esse é o grande desafio que teremos que enfrentar em 2018", destacou.

"Ainda temos o desafio da Segurança Pública, apesar de todos os investimentos feitos. Também temos o desafio da Saúde, onde aumentamos os investimentos se comparado ao ano passado. Foi um aumento de 10%, o que representa R$ 250 milhões a mais em custeio. Temos um projeto na área para zerar as filas de cirurgias no Estado, e isso vai ser implantado em parceria com a iniciativa privada", defendeu.

Crescido

Camilo Santana também fez um balanço positivo dos investimentos feitos na Educação, área que apresentou resultados satisfatórios, como o avanço no ensino médio, aumento no número de escolas em ensino integral e profissionalizantes, além do Bolsa Universitária e entrega de notebooks para estudantes. "Tivemos um recorde no acesso de alunos das escolas públicas em universidades. A questão da Educação também é prioritária", disse Camilo.

Do ponto de vista da economia, o governador aponta que o Ceará tem crescido mais que o Brasil, o que pode ser melhorado no próximo ano com a instalação do centro de conexões e maiores resultados obtidos com a Siderúrgica. Na área ambiental, ele aponta que a regulamentação do Parque do Cocó foi sua maior conquista.

Ele também destacou a assinatura de memorando com empresa chinesa interessada na construção da Refinaria do Ceará, ressaltando que o Banco Chinês colocou à disposição o financiamento do projeto.