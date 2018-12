Villa Mix 2018: Alok confirma novo repertório para Fortaleza  

Os fãs de música eletrônica vão poder curtir uma nova playlist de Alok no dia 8 de dezembro, na sétima edição do Villa Mix Fortaleza. Em entrevista ao Verso, o DJ contou que algumas músicas ainda não foram apresentadas ao Nordeste e irão compor o repertório do Festival na capital cearense.

No Festival Villa Mix em Fortaleza, Alok diz se sentir mais livre para tocar. “No Nordeste tenho mais liberdade com remix nacionais, a galera adora. Na Europa preciso estar mais atento ao que está em alta lá para adaptar minhas músicas e meu set”, explica.

Da primeira participação até a edição de 2018, o DJ diz ter amadurecido em diferentes aspectos. “Fisicamente, passei a me cuidar mais. Musicalmente meu set se desenvolveu melhor ao público do Villa Mix. Hoje ele é mais energético”.

O VillaMix detém a marca de maior palco do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes Foto: Divulgação

Quem já percorreu os bastidores do Villa Mix, sempre encontrar garçons com bandejas de comidas doces e salgadas. Segundo Alok, a alimentação dele durante show é feita a base de barras de proteína, peixe, verduras e legumes”.

De novidades da carreira, ainda em dezembro, o DJ lança a single “Pray”, um feat. com Conor Maynard. “Fiquem ligados que dia 14 já estará disponível nas principais plataformas digitais. Para o primeiro semestre do ano que vem, ao menos 4 lançamentos, todos com foco internacional e meu show repaginado”.



Escute Alok no Spotify:

Entre idas e vindas ao Nordeste, o DJ afirma que compraria casas em algumas regiões. “Jeri é fora de sério. Curto demais a vibe de lá. As praias do Ceará são muito peculiares, né? Energia sem igual”. Outro Estado citado por ela para viver seria a Bahia.