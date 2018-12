O Festival Villa Mix Fortaleza 2018 chega à capital cearense no dia 8 de dezembro, no Estacionamento da Arena Castelão. Na sétima edição em Fortaleza, um dos maiores palcos do mundo será montado. Nesta edição, o evento será comandando por Jorge e Matheus, Mateus e Kauan e Cleber e Cauan, Wesley Safadão, Xand Avião, Wallas Arrais e o DJ Alok.

Queremos saber o quanto você conhece sobre o Festival Villa Mix Fortaleza. Vamos lá!