Teatro é destaque na 6ª Mostra de Artes do Porto Iracema

Considerada ponto alto nas atividades do Porto Iracema das Artes, a Mostra de Artes apresenta os resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do ano e

marca o encerramento das atividades letivas do Porto. Os trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Teatro estão presentes no evento e reúnem os espetáculos do Grupo Teatro de Caretas, Pavilhão da Magnólia, Manada de Teatro e Bagaceira, além de três peças curtas produzidas pelos alunos do Curso Básico de Artes Cênicas. Gratuitas, as apresentações acontecem nos dias 11, 18 e 19. As montagens acontecem em diferentes espaços de Fortaleza.

Cada trabalho vasculha dramaturgias próprias e debatem relevantes temas do contemporâneo. O ativismo feminismo entra em cena e dá luz à pesquisa teatral responsável pela montagem de "Boca Amordaçada”, do Grupo Teatro de Caretas. Orientada pela atriz e diretora peruana Ana Correa, a peça abre o evento nesta terça-feira (11).

Trata de performances e cenas teatrais que destacam a arte pública, o ativismo, comunidades temporárias, o feminismo e a política. A apresentação acontece no hall do Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, às 17h.

“Expresso Sonho Azul”, do Grupo Manada Teatro Andrei Bessa

Histórias anônimas

No mesmo dia 11, às 19h, no Porto Dragão, o Grupo Manada de Teatro desbrava o Ceará com “Expresso Sonho Azul”. O texto advém da pesquisa acerca das chegadas e partidas do "Sonho Azul", trem que cruzava o Ceará (década de 1970), do sertão do Cariri a Fortaleza, e foi responsável pelo surgimento de várias cidades do Estado. O texto reconta acontecimentos e histórias anônimas em torno da linha de um trem. O projeto recebeu tutoria de Geogertte Fadel.

Já na semana seguinte, no dia 18 (terça-feira), o Pavilhão da Magnólia revisita “O Quinze”, da escritora Rachel de Queiroz (1910-2003). “Dramaturgias da Água e da Seca”

trata da fragilidade humana e da força poética do sertão. A tutoria do projeto ficou por conta de Miguel Velhinho e o palco para o grupo será a sede do coletivo, a Casa Absurda. A apresentação também inicia às 19h.

Projeto Dramaturgias da Água e da Seca Andrei Bessa

Dia 19 (quarta-feira), o Grupo Bagaceira dialoga sobre o fim com a peça “Inventário para poéticas futuras”. O tema foi motivado pela possibilidade do coletivo acabar, após 18 anos de atuação. O grupo abordará a ideia da morte no palco, ao mesmo tempo em que estabelece um paralelo com o caos político do país, renovando a energia criativa e a atuação destes artistas. O projeto teve a tutoria de Alexandre Dal Farra e a apresentação (às 19h) será na Casa da Esquina, sede do Bagaceira.

Preamar

Os alunos do Curso Básico de Artes Cênicas marcam presença na mostra. Durante o segundo semestre de 2018, dentro do "Programa Preamar", eles produziram três peças curtas, de aproximadamente 30 minutos cada. São “A Mamãe Aqui”, “Matriarca Encarcerada” e “Mar Lúcia”. A figura da mãe segue como assunto central e ilumina o tema “Poéticas do Feminino”, que norteou os trabalhos do Porto durante todo o ano. Os três trabalhos serão apresentados na mesma noite, no dia 19, a partir das 19h, no Teatro Dragão do Mar, encerrando a Mostra de Artes do Porto Iracema.

A Mamãe Aqui conta a história da feirante Tiaga que sonha ser prefeita de Capistrina para poder usar o carro oficial. Já Matriarca Encarcerada trata de uma mãe acusada de matar o próprio filho. E Mar Lúcia, por sua vez, retrata uma família humilde composta por uma mãe que cria sozinha três filhos em idades escolares.

Serviço:

Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI TEATRO)

“Boca Amordaçada”, com Grupo Teatro de Caretas.

Terça-feira (11), às 17h, no Hall do Museu da Cultura Cearense (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Gratuito.

“Expresso Sonho Azul”, com Grupo Manada Teatro.

Terça-feira (11), às 17h, no Porto Dragão (R. Boris, 90, Praia de Iracema)

Gratuito.

“Dramaturgias da Água e da Seca”, com Grupo Pavilhão da Magnólia.

Terça-feira (18), às 19h, na Casa Absurda (R. Isac Meyer, 108, Aldeota)

Gratuito.

“Inventário para poéticas futuras”, com Grupo Bagaceira.

Quarta-feira (19), às 19h, na Casa da Esquina (R. João Lobo Filho, 62 Bairro de Fátima)

Gratuito.

Preamar de Artes Cênicas – Estreia de “A Mamãe Aqui”, “Maternidade Encarcerada” e “Mar Lúcia”.

Quarta-feira (19), no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)