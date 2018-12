Empresa anuncia cancelamento de show do Grupo Rouge em Fortaleza

A assessoria de imprensa da Planner Eventos, anunciou o cancelamento do show do Grupo Rouge em Fortaleza.

O espetáculo aconteceria no sábado, dia 15 de dezembro, no Centro de Formação Olímpica - CFO.

A Planer, é a mesma empresa que organizou o show da apresentadora Xuxa em Fortaleza .

Na ocasião, a apresentadora não conseguiu embarcar para o Rio Janeiro após o show por conta de problemas com a aeronve disponibilizada pela empresa, o que acabou fazendo com que a artista e sua equipe passasse a noite no Aeroporto de Fortaleza.

De acordo com a assessoria, o cancelamento foi feito em comum acordo entre o grupo Rouge e a Planner Eventos.

Uma nova data deve ser remarcada no próximo ano conforme o planejamento da banda.

Na página da empresa no Instagram, os fãs podem encontrar informações de como solicitar o ressarcimento dos valores dos ingressos adquiridos.