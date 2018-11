Xuxa passa a noite em Aeroporto de Fortaleza devido a irregularidade na aeronave

Após apresentação na capital cearense, a cantora Xuxa não conseguiu embarcar de volta para o Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (25). De acordo com relato da artista em sua rede social, o motivo foi uma irregularidade na aeronave contratada pela empresa que organizou o show em Fortaleza, a Planner Eventos.

O voo da cantora estava marcado para meia-noite, contudo, Xuxa e sua equipe foram impedidos de embarcar, já que a aeronave foi interditada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que detectou irregularidade no jato particular contratado pela Planner Eventos.

“No caminho ao aeroporto ficamos sabendo que nosso avião tinha tido pane, fiquei bastante preocupada, chegando aqui, descobrimos que nosso avião, que tinha sido contratado era uma furada, estava sendo usado como táxi aéreo, mas não era permitido, então nosso avião vai ficar preso até segunda-feira”

Em desabafo nas redes sociais, Xuxa relata que a representante da Planner Eventos, Paula Roberta Bessa, não ofereceu suporte, desligando as ligações da cantora. Após doze horas no aeroporto, a artista conseguiu contratar um voo particular.

Procurada pelo Sistema Verdes Mares, a empresária Paula Bessa, proprietária da Planner Eventos, explicou que a empresa de táxi aéreo contratada foi indicação de parceiros, porque já trabalha transportando artistas nacionais. A empresária confirmou também que houve a mudança da empresa que faria o transporte aéreo da apresentadora poucos dias antes do show, mas que a alteração foi aprovada pela produção de Xuxa.

"A Xuxa veio normalmente, inclusive com a aeronave bem nova. Na volta é que fomos surpreendidos quando soubemos que o voo tinha sido apreendido"

Na versão de Paula, a empresa assessorou a produção da artista durante todos os momentos, inclusive oferecendo uma suíte em um hotel de luxo de Fortaleza. Mas, segundo ela, a cantora se recusou, preferindo esperar no aeroporto. Sobre o avião apreendido, Paula afirma que a documentação do voo tinha sido aprovada pela produção da cantora e que entrou em contato com o dono da empresa de aviação. "Só que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), quando não libera o documento, ela não libera de forma alguma. O dono da empresa vai vir (a Fortaleza) amanhã, vai desembargar a nave e fazer a defesa dele", afirma.

Show Cancelado

Sobre o outro show de Xuxa pela produtora, que estava previsto para o dia 1º de dezembro em Recife, a empresária explicou que os contratos das duas cidades eram diferentes e confirmou o cancelamento por parte da artista. Para quem já comprou os ingressos, Paula diz que não haverá prejuízos financeiros. "Obviamente, vamos reembolsar todo mundo que já comprou os ingressos. Vamos mandar um e-mail comunicando todos os participantes da produção para resolver isso o mais breve possível", declara.

O Sistema Verdes Mares também entrou em contato com Anac para esclarecer o motivo da retenção da aeronave, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.