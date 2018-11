Cearense é finalista em concurso no programa Mais Você

O programa Mais Você iniciou nesta segunda-feira (26) a 10ª edição do concurso "O Melhor Brigadeiro do Brasil". Entre os candidatos da atração apresentada por Ana Maria Braga está Ana Lídia Cabral, cearense que levou para a atração a tradicional sobremesa que também leva a castanha de caju. A final do concurso acontece nesta sexta-feira (30).

A receita da Ana Lídia foi escolhida com unanimidade pelos jurados. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a confeiteira afirmou que logo que viu o anúncio resolveu se inscrever. “Eu estava trabalhando e vi a Ana Maria falando sobre o concurso. Na hora eu já pensei em me inscrever. Fui fazendo os testes e cheguei onde eu queria, que era a receita do brigadeiro crocante”, relata.

Nascida em Quixadá, Ana Lídia mora em Maracanaú há 15 anos. “Eu comecei a fazer bolo faz uns seis anos, só depois eu comecei a colocar os docinhos finos, porque eu não tinha no cardápio e as pessoas pediam muito”. Formada em Gestão de Empresa, ela afirma também que herdou o dom da culinária da mãe. “A gente trabalha juntas fazendo bolo desde 2000", diz.

Para a receita, a cearense escolheu como ingrediente especial a castanha de caju. “O Ceará está sendo valorizado através desse produto que é nosso. As pessoas gostam muito”.

Mesmo concorrendo ao prêmio de R$ 10 mil reais, a maior expectativa de Ana Lídia é receber o título de melhor brigadeiro do Brasil. “Está sendo um experiência única. É a coroação de um trabalho bem feito, realizado com carinho e com amor que a gente faz. O título é o mais importante na verdade, porque o dinheiro a gente acaba, mas o reconhecimento fica para sempre”, relata

Reconhecimento

No programa desta terça-feira (27), o chef Flávio Frederico, que é um dos jurados da competição, elogiou novamente o doce feito pela cearense. “O brigadeiro dela estava no ponto certo. O fato dela ter pegado a castanha de caju com a açúcar e caramelizado na frigideira puxou o sabor. A textura tava muito boa”, comentou.