Receita 'Brigadeiro de Castanha': cearense vence e vai à final no concurso do 'Mais Você'

Nesta segunda-feira (26) foi dada a largada à 10ª edição do concurso de Melhor Brigadeiro do Brasil no programa 'Mais Você'. Entre os 16 finalistas, está a cearense Ana Lídia Cabral.

Ana Lídia concorre com a receita de brigadeiro crocante de castanha-de-caju e venceu a primeira eliminatória, que aconteceu hoje. A cada dia da semana, disputam quatro receitas e a final será na sexta-feira (30).

Confira a receita da cearense:

Ana Lídia venceu a primeira eliminatória do concurso "O Melhor Brigadeiro do Brasil", do programa Mais Você Foto: Reprodução/ Instagram

Ingredientes

100g castanha-de-caju quebrada grosseiramente

100g de açúcar

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

15g de margarina com sal

Modo de Preparo

Em uma frigideira, coloque a castanha-de-caju quebrada grosseiramente, o açúcar e mexa por 7 minutos. Apague o fogo, coloque em uma superfície untada com margarina e deixe esfriar. Depois de frio, reserve metade do crocante de castanha de caju para a massa do brigadeiro. Coloque a outra metade em um saco plástico e quebre bem com um batedor até ficar bem fino. Reserve.

OBS.: Esse crocante é para passar os brigadeiros. Numa panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a margarina, misture e leve ao fogo baixo mexendo sem parar por 15 minutos. Depois desse tempo coloque o crocante de castanha-de-caju mais grosseiro e mexa por mais 3 minutos. Apague o fogo, transfira para um prato untado com margarina e deixe esfriar em temperatura ambiente. Reserve. Pegue pequenas porções da massa do brigadeiro e enrole. Passe no crocante de castanha-de-caju quebrado bem fino, coloque na forminha e sirva.