Alexandre Garcia afirma que não fará parte do governo Bolsonaro

O jornalista Alexandre Garcia comunicou nas redes sociais que não pretende trabalhar como porta-voz do governo de Jair Bolsonaro. Ele deixou a Rede Globo na última semana e afirmou que muitos fizeram campanha para que ele assumisse um cargo próximo ao novo presidente.

"Me perdoem, portanto, de não aceitar a sugestão de vocês. Porque quero continuar tentando ser o porta-voz de todos", escreveu. Ainda de acordo com Garcia, "já se passaram 40 anos e não tenho a mesma vontade de acordar cedo e dormir tarde e passar a vida viajando em correria". No texto publicado no Twitter, o jornalista fez questão de ressaltar que, mesmo fora da Globo, ainda mantém compromissos com outros jornais.

Na última terça-feira (1º), durante a posse de Bolsonaro, ele circulou com crachá de convidado e posou para fotos com integrantes do governo.