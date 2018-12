Alexandre Garcia deixa jornalismo da Globo após 30 anos na emissora

O jornalista Alexandre Garcia deixou a Globo após 30 anos de trabalho na emissora. O comunicado foi feito pelo diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel, que divulgou nota sobre o assunto e agradeceu os serviços prestados pelo profissional.

As especulações são de que a saída esteja ligada ao convite recebido por Alexandre Garcia para integrar a equipe de comunicação do governo de Jair Bolsonaro, que se inicia no dia 1º de janeiro.

"Em nome da Globo, eu agradeço tudo de grande que Alexandre fez para o jornalismo da emissora, um legado que deve inspirar a todos nós que aqui trabalhamos: profissionalismo, brilho, correção e competência. E eu agradeço tudo o que fez por mim, seu jeito gentil, sua generosidade. Muito obrigado Alexandre, um grande abraço, que você seja muito feliz, porque você fez por merecer", escreveu Ali Kamel em nota.

Alexandre Garcia chegou à Globo em 1988 e, recentemente, fazia parte do grupo de apresentadores do Jornal Nacional, além de ser comentarista do Bom Dia Brasil.