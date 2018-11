Gusttavo Lima traz romantismo e lado família em "O Embaixador"; veja análise de novo álbum

Ouvimos as 19 músicas de "O Embaixador", novo álbum de Gusttavo Lima, disponível em CD e DVD gravados durante show ao vivo na festa do Peão de Barretos, em outubro. O repertório apresenta uma mistura de novas composições e letras de trabalhos anteriores. Ao todo, são 12 faixas inéditas. O romantismo em "Respeita o Nosso Fim" e "DNA", além do lado família em "Carrinho na Areia", marcam o setlist que reflete o amadurecimento do cantor.

Diferente de projetos anteriores, carregados pelo som da sanfona, as novas composições quase não levam as notas do instrumento. A guitarra, o violão e a percussão dos músicos com atabaque, por exemplo, são marcas fortes. Como esperado em gravações de DVD com músicas inéditas, os clipes que estão sendo liberados no YouTube mostram um público tímido e sem interagir com as novas letras. O que também deixa a desejar nos vídeos são os cortes de câmeras voltados para o cantor - mostrando certo distanciamento do público. Nas 19 faixas, a voz limpa de Gusttavo Lima compensa as falhas citadas, além do trabalho dos backing vocals na medida certa.



O destaque da nova produção não é para uma inédita, mas sim para a versão atualizada de um clássico internacional. "Na Hora De Amar", versão de "Spending My Time", de Roxette, é a canção que o público mais se mostra conectado com o cantor. A letra foi inserida no álbum "Boteco do Gusttavo Lima 2". Os primeiros intérpretes da composição foram os sertanejos Cleiton e Camargo. Na década de 1990, a música alcançou o topo dos principais rankings musicais.

Escute o novo álbum:

Identidade

A canção "Homem de Família", gravada no álbum "50/50", agora brinca com "Carrinho na Areia". As duas composições se parecem, mesmo com dois anos de distância. "Todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe deles, iê, iê", diz a letra. A maturidade não está presente só nas composições.

O novo álbum tem até forró. Não sabemos se foi proposital, mas para quem gosta do gênero, o destaque da produção é a canção "10 Anos". A música foi lançada em 2014, sendo a quarta faixa do álbum "Do Outro Lado da Moeda". A letra tem uma levada romântica e retrata o sofrimento de uma pessoa inconformada com o fim do relacionamento, que durou um período de dez anos. A canção foi regravada agora no álbum "O Embaixador" com uma pegada forrozeira ao som da sanfona e bateria.

Aposta para virar número um nas rádios, "Cem Mil" tem porte para desbancar qualquer composição. A letra é assinada por Gusttavo Lima e Tierry - baiano que escreve músicas conhecidas nas vozes de grandes artistas, como a dupla Simone e Simaria. O forrozeiro Xand Avião, por exemplo, adicionou a canção no repertório dos shows. Para quem esperava a regravação de "Apelido Carinhoso", hit de 2018 com mais de um milhão de execuções nas rádios do Brasil, o novo trabalho dever frustrar. De "sofrência" a música romântica, o novo álbum é plural. Quem escutar poderá se identificar com pelo menos uma música. A coluna tentou entrar em contato com o cantor para comentar o álbum, mas devido à agenda de shows e compromissos comerciais, ele não pôde atender.E