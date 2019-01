Ônibus circulam normalmente em Fortaleza na manhã desta quinta-feira, garante Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirmou na manhã desta quinta-feira (03), que a frota de ônibus da Capital está circulando normalmente. Durante a madrugada, pelo menos dois ônibus foram incendiados por criminosos, um na comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz e outro na Avenida Cônego de Castro, no Parque Santa Rosa.

Nas duas ações, os veículos ficaram destruídos pelas chamas. A Polícia Civil do Ceará investiga os ataques. Até a manhã desta quinta-feira, a polícia ainda não havia divulgado qual a motivação dos crimes.

O ônibus da linha 086 - Edson Queiroz/Papicu - foi o primeiro coletivo a ser atacado. Segundo o policial militar que atendeu a ocorrência, os criminosos mandaram o motorista descer do veículo e na sequencia atearam fogo. Ainda segundo o agente, o mototrista ia fazer a última viagem do coletivo.

No bairro Parque Santa Rosa a linha 329 - Parque Santa Rosa - os moradores relataram que acordaram com muito medo. "Eu estava dormindo e acordei com o barulho. Olhei pra janela e vi o clarão. Chamei meu esposo e quando fomos ver já estava tudo pegando fogo", disse uma moradora que não quis se identificar.

Além dos ônibus incendiados, outros ataques foram registrados entre a noite de quarta-feira e esta quinta na Capital e na Região Metropolitana. Em Caucaia, uma topic que faz o transporte público também foi atacada e uma bomba explodiu num viaduto. Em Horizente, carros da prefeitura estacionados no pátio do Departamento de Trânsito da cidade também foram atacados.