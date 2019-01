Ceará tem 24 horas sem registro de ataques

Entre 0h e 23h59 desta segunda-feira (28), o Ceará não registrou ataques criminosos, segundo o Governo do Estado. Até o momento, foram 461 prisões e apreensões por envolvimento nos atos que incendiaram veículos, prédios públicos e explodiram pontes e viadutos.

O último caso ocorreu no domingo (27), quando um veículo que prestava serviço à Enel foi destruído em um ataque incendiário no Canindezinho, em Fortaleza. No mesmo dia, um artefato explosivo foi encontrado no telhado de uma delegacia na cidade de Maracanaú, na Grande Fortaleza. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará recolheu o material. Neste último caso, houve apenas uma tentativa de ataque.

Nesta terça-feira (29), até 11 horas, não houve registro de ações criminosas relacionadas aos ataques. São quase 48 horas sem novos casos.

Desde o dia 2 de janeiro, houve períodos com mais de 24 horas sem novas notificações mas, até esta segunda, todos os dias houve pelo menos um ataque. Foram registradas pelo menos 258 ações em 50 cidades do Estado no período.

Entre a sexta-feira (25) e o sábado (26), uma megaoperação de forças de segurança contra os ataques no Ceará capturou 42 pessoas.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.