Artefato explosivo é encontrado em telhado de delegacia no Maracanaú

Um artefato explosivo foi encontrado no telhado do 20º Distrito Policial (20º DP), no Bairro Acaracuzinho, em Maracanaú, na manhã deste domingo (27). O material foi descoberto após uma ligação anônima informar a localização do material, que não detonou.

Um policial do 20º DP, que não quis se identificar, confirmou que o material seria explosivo mas estava com o pavio intacto. A descoberta se deu por volta das 11h15.

Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foi acionada e recolheu o material.

Suspeito é preso

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), ainda no final desta manhã foi preso em Maracanaú João Lucas de Sousa Ferreira, de 21 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de ataque ao 20º DP. Contudo, de acordo com as informações recebidas pelos policiais, há mais um envolvido na ação que é procurado pela polícia.

O suspeito preso possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, conforme a SSPDS-CE.

Desde que a onda de ataques criminosos iniciaram no Ceará, em 2 de janeiro, 460 pessoas foram presas e apreendidas, suspeitas de envolvimento nos atos. O balanço compreende Fortaleza, Região Metropolitana e Interior. No período, foram registrados pelo menos 257 ações em 50 cidades do Estado.

Entre a sexta-feira (25) e o sábado (26), uma megaoperação de forças de segurança contra os ataques no Ceará capturou 42 pessoas.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.