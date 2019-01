Caminhão da Enel é incendiado no bairro Canindezinho

Um caminhão da Enel Distribuição Ceará foi incendiado no início da tarde deste domingo (27) no bairro Canindezinho, em Fortaleza.

O caminhão estava na rua João Correia Lima quando os funcionários da empresa foram abordados por dois suspeitos, que os obrigaram a descer do veículo. Logo em seguida, os homens atearam fogo e fugiram.

As chamas foram debeladas por moradores antes que o caminhão fosse completamente destruído, mas a parte da cabine, bancos e vidros ficaram danificados.

A polícia realiza buscas na região para identificar e prender os autores do ataque criminoso.

Procurada pela reportagem, a Enel informou que nenhum funcionário ficou ferido na ação.

Desde que a onda de ataques criminosos iniciaram no Ceará, em 2 de janeiro, 460 pessoas foram presas e apreendidas, suspeitas de envolvimento nos atos. O balanço compreende Fortaleza, Região Metropolitana e Interior. No período, foram registrados pelo menos 258 ações em 50 cidades do Estado.

Entre a sexta-feira (25) e o sábado (26), uma megaoperação de forças de segurança contra os ataques no Ceará capturou 42 pessoas.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.