Bebê de 1 ano e 6 meses morre afogada em tambor no município de Araripe

Uma bebê morreu afogada na tarde desta segunda-feira (19), no município de Araripe, interior do Ceará. Antonia Fernanda do Nascimento foi encontrada dentro de um tambor no banheiro da sua casa. A mãe chegou a procurar ajuda, mas a criança não resistiu. Antonia Fernanda completaria 1 ano e 6 meses hoje.

A mãe da criança disse à polícia que pediu para a filha de 12 anos tirasse a roupa da bebê para lhe dar um banho e, minutos depois, percebeu que as duas não estavam juntas. Logo a mãe se dirigiu ao banheiro e encontrou a criança de cabeça para baixo no tambor que ficava no cômodo.

Ainda segundo a mãe, um vizinho fez os primeiros socorros e, em seguida, a menina foi levada para o hospital da cidade, mas a criança já chegou sem vida.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as investigações sobre o caso estão sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Araripe.

Terceiro caso em dois dias

Este foi o terceiro caso de criança morta por afogamento no Ceará em apenas dois dias. No domingo, um menino de dois anos caiu numa piscina de um sítio da fsamília dele em Iguatu, no Centro-Sul do Estado. No local ocorria uma festa.

No mesmo dia, uma menina de sete anos foi a vítima. Ela morreu afogada na zona rural de Forquilha, no Ceará, neste domingo (18). A Secretaria de Segurança do Ceará não soube informar o local onde a menina se afogou.