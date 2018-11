Uma criança de dois anos morreu afogada na manhã deste domingo (18) no município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará.

A Polícia Militar informou que o menino foi encontrado dentro da piscina da casa onde acontecia uma festa, no sítio da família da criança.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e chegou a levar o menico ao hospital, mas ele não resistiu.