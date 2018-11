Menina de sete anos morre afogada na zona rural de Forquilha

Mais um caso de afogamento de criança foi registrado neste fim de semana no Ceará. Desta vez, uma menina de sete anos foi a vítima. Ela morreu afogada na zona rural de Forquilha, no Ceará, neste domingo (18). A Secretaria de Segurança do Ceará não soube informar o local onde a menina se afogou.

A polícia informou apenas que Maria Clara chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Sobral. Uma investigação sobre o caso deve ser conduzida pela Delegacia Municipal de Forquilha, segundo a secretaria.

Menino de 2 anos

Também no domingo (18), um menino de 2 anos morreu afogado na piscina de um sítio da família, durante uma festa no local, em Iguatu. O Corpo de Bombeiros chegou a levar a criança ao hospital, mas ele não resistiu.