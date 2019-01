Rede de energia de Jeri é revitalizada

Jericoacoara. Instalada há 20 anos, a rede de energia elétrica da Vila de Jericoacoara (Litoral Oeste), não atende mais à demanda de uma população crescente que recebe turistas o ano inteiro, em busca de um dos destinos mais desejados do mundo. Por conta desse fluxo constante, a modernização desse serviço, assim como a melhoria das condições de segurança das instalações e o aumento na qualidade de fornecimento de energia fazem parte do projeto de reforma de toda a rede elétrica por parte da Enel Distribuição.

A mudança vai impedir a sobrecarga, além da oscilação e queda de energia. Hoje, Jericoacoara possui pouco mais de 2 mil medidores registrados, servidos por uma rede totalmente subterrânea, o que garante até mais segurança, afirma a empresa.

Com a licença já garantida pela Semace, além das liberações necessárias em trâmite por parte do Município para tocar o projeto de melhoria de toda a rede de energia, a Enel já iniciou os trabalhos de reforma e construção de cabines de transformação sem interferir na atual distribuição de energia da vila.

Essa etapa vai ampliar de 10 para 17 o número desses equipamentos. A empresa também aguarda o licenciamento do Ibama para a montagem de um novo alimentador, por meio de postes, partindo da Vila do Preá, no município de Cruz, há cerca de 10 quilômetros, até Jeri. "Também haverá a instalação de um centro satélite de distribuição de carga, o que possibilitará a transferência automática de energia, caso haja algum defeito em qualquer um dos pontos da linha de atendimento, garantindo, com isso, a passagem de carga para outra rede, sem causar impactos de falta de fornecimento", afirma Socorro Pontes, responsável pela área de desenvolvimento de redes da Enel Ceará.

Benefícios

Com cerca de R$ 30 milhões de investimento da Enel, a expectativa é que a obra garanta menos desligamentos, pouca manutenção, além do socorro imediato, em caso de queda de energia, sem atingir os moradores e as empresas instaladas na vila.

"Esse problema de instabilidade na distribuição de energia ainda tem sido notado, principalmente, quando há aumento de visitantes. Com a readequação dos pontos de energia existentes, nós teremos mais modernidade no serviço oferecido à população. O projeto pretende garantir uma perspectiva de benefício à comunidade de Jericoacoara, que se estenda pelos próximos 20 anos", adianta Ary Leite, procurador Geral do Município.