Veículo capota após motorista perder o controle, em Iguatu

Em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, foi registrado um acidente de trânsito, na noite de sábado, 15. De acordo com informações de testemunhas que não quiseram ser identificadas o condutor de uma pick up strada, de placas PDZ- 4620, de cor branca, perdeu o controle do veículo quando seguia na Avenida Dr. Carlos Roberto Costa, trecho da CE-060.

O carro capotou pelo menos três vezes, nas proximidades da Lagoa da Bastiana, no centro da cidade. O veículo bateu em um árvore, depois ficou em um poste de iluminação na margem direita da rodovia. “Por pouco o carro não caiu na lagoa. Foi um milagre o motorista está vivo. Ele vinha em alta velocidade e buzinando. Depois freou bruscamente o carro, perdeu o controle, subiu a calçada e saiu virando. Por pouco não atropelou a gente. Chegou a bateu na árvore e depois ficou preso pelo poste. Ele saiu só de dentro do carro e deitou na calçada. Não tinha mais ninguém no carro. Só ele mesmo”, disse uma testemunha.

O motorista, identificado pelo nome de Antônio Francisco Neto, 38, vendedor de mel. Antônio Neto, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Iguatu. De acordo com informações repassadas pelo Setor de Emergência da Unidade de Saúde. O paciente sofreu um corte na orelha direita e deslocamento do ombro esquerdo e estava consciente. Foi realizado atendimento médico. Mas o mesmo, não quis ficar internado em observação. Antônio Neto, assinou um termo de responsabilidade e deixou a unidade de saúde.