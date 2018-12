Urca abre inscrição para concurso público com 81 vagas para professor

A Universidade Regional do Cariri (URCA) publicou edital (nº 09/2018-GR ) com abertura das inscrições do concurso público com vagas destinadas a professores da instituição. Serão 81 vagas aos cargos de Professor Substituto e Temporário.

As inscrições tiveram início hoje (26) e seguem até o dia 4 de janeiro do próximo ano. O candidato deve increver-se exclusivamente pela internet, na página eletrônica da URCA (www.urca.br ou prograd.urca.br), devendo o candidato preencher o requerimento de inscrição com todas as informações solicitadas e imprimir o requerimento de inscrição. A taxa, no valor de R$ 120,00, será paga através de documento gerado que também deve ser impresso no ato da inscrição.