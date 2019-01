TRE cassa diplomas de prefeito e vice de Croatá

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) cassou, nesta terça-feira (14), os mandados do prefeito de Croatá, Thomaz Laureano Farias de Aragão, e o vice-prefeito do município, José Antônio Rodrigues de Aragão. Ambos também estão inelegíveis por oito anos.

A decisão do pleno do TRE foi de encontro com o relator juiz Cássio Felipe Goes Pacheco, que julgou, em sessão no dia 23 de julho, improcedente o pedido de cassação dos mandados do prefeito e vice por abuso do poder econômico e a utilização indevida dos meios de comunicação social.

Após mais duas sessões e vistas de autos por parte de vários dos juízes, o TRE julgou pela cassação dos diplomas e pela inegibilidade.